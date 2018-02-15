За неделю Россия потеряла в Сирии почти 300 человек: Reuters: EADaily

В Сирии за прошлую неделю были убиты или ранены около 300 человек, которые имеют отношение или работали в «российской частной компании». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой сразу на три различных источника, «знакомых с ситуацией».

В частности, утверждается, что один из военных врачей сообщил о гибели сразу ста россиян. Правда, другой собеседник агентства говорит о 80 погибших. Раненых, по данным источников, перевезли в российские военные госпитали.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждало, что пострадавшие при ударе коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля «российские наемники» доставлены в военные госпитали Минобороны России в Москве и Санкт-Петербурге. По данным издания, некоторые из госпитализированных уже скончались, а состояние многих медики оценивают как тяжелое.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как уже сообщало EADaily, накануне заявила, что в результате атаки возглавляемой США коалиции в Сирии на сирийские правительственные войска в ночь на 8 февраля могли погибнуть пять российских граждан. При этом она подчеркнула, что речь не идет о российских военных. Захарова назвала классической дезинформацией данные о сотнях погибших российских граждан в Сирии.





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