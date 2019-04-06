За неделю после выборов бензин на заправках подорожал — Украинские Новости

06 апреля 2019, суббота, 07:30 448

2019-04-06T07:30:00+03:00 Экономика 2019-04-07T20:15:06+03:00

Українські Новини

Українські Новини За неделю после выборов бензин на заправках подорожал

В понедельник-пятницу, 1-5 апреля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 0,42-0,44% до 27,45-28,58 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,44% с 27,33 до 27,45 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,42% с 28,46 до 28,58 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 — снизились на 1,89% с 27,98 гривен/литр, на А-95 — снизились на 1,75% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 1-5 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 5 апреля Средняя цена на 1 апреля 5 апреля в % к 1 апреля А-76/80 — — — А-92 27,45 27,33 100,44 А-95 28,58 28,46 100,42

Как сообщали Українські Новини, Кубив заявил, что в случае победы Зеленского на выборах экономика Украины «точно пойдет вниз».

Также аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.

Тем временем автогаз продолжает рекордно дорожать.

Цены на автогаз подскочили почти до 13 грн/литр за неделю.





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