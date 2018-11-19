За нашей дверью: Глобальная система образования существует, но не в Украине

Джонатан Маккой, основатель сети школ Leman Manhattan (г. Нью Йорк), и Оксана Чмыхало, учредитель агентства BN education group, главного представителя школы Leman Manhattan в Украине, — эксперты в области международного образования. В интервью ZZA! они рассказали, как трансформируется образование в современном мире, и какое место Украина занимает в этом процессе.

Поделитесь, как, по вашему мнению, глобализация влияет на образование.

Джонатан: Во-первых, она стимулирует развитие международного образования по всему миру. Международных школ появляется все больше, а в локальных школах развивается тенденция брать иностранных студентов. Во-вторых, из-за глобализации знание английского как основного языка в бизнесе становится необходимым. В-третьих, бизнес сам по себе стал глобальным. Раньше для контроля качества работы компании нужно было отправлять американцев в китайские или, например, украинские филиалы. Сейчас этого делать не нужно, потому что есть китайцы и украинцы, которые закончили бизнес-школы, и могут сделать это сами в своей стране. Из-за глобализации и тренда на социальные медиа растет важность коммуникативных навыков. Учащимся нужно уметь презентовать себя, заниматься селф-брендингом и маркетингом, разбираться в современных технологиях, которые сейчас приходят в абсолютно все профессиональные сферы.

Если у нас глобальный бизнес и глобальная экономика, что насчет глобальной системы образования? Мы когда-нибудь к ней придем?

Джонатан: А мы уже пришли. Если посмотреть на систему университетов, у некоторых из них есть представительства и корпуса в других странах. Есть сети школ, которые обеспечивают равное образование по всему миру. То же самое происходит со средней и старшей школой, студенты ездят учиться в другие страны. Преимущества в том, что можно получить новый культурный опыт и освоить новый тип мышления.

Оксана: В Украине так не работает. Украинская система образования прекрасна до седьмого класса. Здесь дают хорошую базу по всем предметам. Дальше, когда уже нужно найти индивидуальные особенности ребенка и развивать их, родители стараются отправить его за границу, потому что понимают, какие преимущества несет образование за рубежом. Он научится гибкости, станет востребованным в любой стране мира, будет социализирован — станет «человеком мира».

Сейчас так много онлайн-курсов. Какова вероятность того, что однажды наступит момент, когда ученикам даже не придется никуда ехать, чтобы получить образование международного уровня?

Джонатан: Этот момент не наступит никогда. Ученики не смогут при помощи онлайн-курсов подготовиться к поступлению в престижные университеты. При этом я большой сторонник онлайн-образования. Я считаю, что оно удовлетворяет очень важные потребности и дает доступ к образованию тем, кто не мог был получить его другим путем. Но оно никогда не заменит того, что можно сделать в классе. Потому что школа обеспечивает не только академическую сторону обучения, но и социально-эмоциональное развитие учащихся. Особенно когда речь идет о начальной и средней школе, хотя и в университетах люди продолжают развивать коммуникативные навыки, устанавливать связи. Если ты идешь в Гарвард, ты выходишь оттуда не только со знаниями, но и с набором связей, которые смогут пригодиться в будущем. А еще есть много разных форм обучения, которые подходят разным студентам, — работа в группе, семинары, практикумы. И это почти невозможно автоматизировать. Ошибка — смотреть на образование только как на приобретение знаний. Школа дает социальный опыт, возможность развиваться эмоционально и личностно, искать свой собственный голос.

Есть школы, которые занимают верхушки рейтингов по успеваемости студентов и по удовлетворенности студентов жизнью. Что более важно и какая связь между этими показателями?

Джонатан: Я думаю, и то, и другое одинаково важно. Хорошая школа уравновешивает эмоциональное и социальное развитие с академическими успехами. А так как все дети разные, хорошая школа будет внедрять индивидуальные учебные планы для каждого ребенка, обращая внимание на их сильные и слабые места по всем аспектам. Мы стараемся привить здоровое отношение к обучению, развить лидерские качества, убедиться в том, что у ребенка заложена основа для счастья и уверенности в себе. Они сами себе ставят цели на год — как академические, так и социальные. Дело не только в том, чтобы поступить в престижный колледж. Надо быть довольным жизнью, подготовленным и чувствовать себя уверенно. И хорошая школа должна предоставить для этого все возможности.

Как Украине стать частью мировой системы образования, внести свой вклад?

Оксана: Многие студенты, получившие образование за границей, возвращаются в Украину, реализуют себя в качестве политиков и бизнесменов, их процент постоянно растет. Скоро в Украине будет определенное количество студентов, которые получили отличное образование и вернулись с совсем другими мозгами, они способны вывести страну на качественно новый уровень, на котором мы сможем влиять на мировые процессы.

Беседовала Ольга Полякова

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