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За месяц Россия задержала в Азовском море 40 судов

Политика 28 Июл 2018
За месяц Россия задержала в Азовском море 40 судов
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В течение последнего месяца береговая охрана ФСБ России задержала 40 судов из 64 (62,5%), которые направлялись в украинские порты в Азовском море

Об этом на своей странице в Facebook написал глава наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, передает «ДС».

Он также уточнил, что с 17 мая по 27 июля произошло 83 задержания. Последний инцидент зарегистрирован уже 28 июля: российская сторона задержала на пути в Мариуполь турецкий сухогруз Ibrahim Konan. Это произошло в 8:50 в 35 км к югу от Бердянской косы.

По словам Клименко, у береговой охраны ФСБ РФ нет возможности задерживать все суда.

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