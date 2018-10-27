За месяц Порошенко задекларировал почти 35 млн грн

В Едином реестре деклараций появилось «сообщение о существенных изменениях» в размере 34,8 млн гривен в декларации президента Украины Петра Порошенко

Отметим, эта сумма превысила суммарный доход Порошенко за прошлый год, передает «ДС» со ссылкой на декларацию.

В частности, от продажи ценных бумаг и корпоративных прав Порошенко получил 28,8 млн грн и еще 6 млн грн — в качестве дивидендов инвестиционного фонда Prime Assets Capital. В общей сложности, таких дивидендов президент с января получил на 84,7 млн грн.

Также с начала года Порошенко получил 11 млн грн от вкладов в Международном инвестиционном банке и 777 тыс. грн дохода от продажи недвижимости.

Таким образом, доход Порошенко за 2018 год составляет 125,3 млн грн. Это в 7,7 раз больше, чем за весь 2017 год.

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