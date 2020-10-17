За год Украина повысила свои позиции в рейтинге свободы в интернете — Freedom House

За год Украина поднялась на несколько пунктов — индекс свободы интернета составил 61. В результате Украину отнесли к странам с частично свободной сетью. Об этом свидетельствуют данные отчета Freedom on the Net 2020 от неправительственной организации Freedom House.

В отчете отмечается, что улучшение позиций Украины во многом связано с тем, что при оценке специалисты исключили территории на востоке страны, «поскольку они сильно отличаются от подконтрольной украинскому правительству». В целом Украина оказалась среди стран-лидеров по росту индекса, улучшив показатели за год на 5 пунктов.

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Пандемия как фактор

На фоне пандемии covid-19 уровень свободы интернета во всем мире резко ухудшился. Правительства воспользовались ситуацией для усиления ограничений права на свободный интернет и внедряют все больше инструментов массового отслеживания граждан и сбора их персональных данных, усиливают цензуру и выстраивают «суверенный интернет».

Лидером по индексу свободы интернета стала Исландия (95 из 100). Затем следуют Эстония (94) и Канада (87).

Худшие позиции шестой год подряд занимает Китай за использование централизованной инфраструктуры для «повсеместного мониторинга и фильтрации всего трафика, поступающего в страну».

Основные тенденции года

Усилилось стремление властей к киберсуверенитету, когда каждая страна вводит собственные правила для интернета, чтобы ограничивать поток информации через границы.

Правительства разных стран использовали пандемию как повод для ограничения доступа к информации.

Под предлогом борьбы с covid-19 ускорилось распространение технологий отслеживания.

Желание правительств создать суверенный интернет и ограничить поток информации вызывает у исследователей тревогу, поскольку тренд наблюдается по всему миру, в том числе в демократических странах.

В этом контексте среди прочего аналитики отметили попытки властей США запретить китайские приложения, закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге и российский закон об изоляции рунета.

«Кроме того, правительства как минимум 28 стран блокировали контент,» чтобы подавить неблагоприятную статистику, критические отчеты и другой контент о covid-19 «, — пишут исследователи. И добавляют, что нигде цензура не была сложной и систематичной, чем в Китае, где власти поспешили контролировать информацию через свои нежелание и неспособность сдержать вспышку в Ухане.

На фоне пандемии усилилось и подавление свободы слова. По данным Freedom House, в 45 из 65 проанализированных стран активисты, журналисты и простые жители «были арестованы или привлечены к уголовной ответственности за высказывания в интернете, связанные с covid-19».

«Во многих странах фиксировали интернет-шатдаун. Часто они происходили на территориях проживания исторически маргинализированных групп », — отмечают исследователи. При этом в отчет не попали случаи интернет-шатдаун в Беларуси — это связано с тем, что масштабные проблемы с доступом жителей к интернету начались в августе и не попали в период, анализируемый Freedom House.

В 54 из 65 стран внедрены приложения для отслеживания соблюдения карантина больными коронавирусом.

Они собирают множество персональной информации и зачастую передают данные в незашифрованном виде, что грозит утечками и неправомерным использованием этих сведений. «Как минимум в 30 странах власть сотрудничает с поставщиками телекоммуникационных услуг и другими компаниями для сбора информации о контактах граждан и анализа данных», — отмечают исследователи.

В Freedom House заявили, что подобные технологии должны регулироваться «надежными законами и постановлениями, чтобы защитить базовые права и предотвратить навязчивый мониторинг».

Кратко об исследовании

Специалисты Freedom House проанализировали 65 стран, жители которых составляют 87% всех интернет-пользователей мира. Исследование охватывает период с июня 2019 года по май 2020 года.

Индекс интернет-свободы, который присваивается странам, базируется на 21 показателе, среди которых ограничение доступа к интернету, цензуры контента и нарушения прав пользователей.

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