За год инвестиции в экономику Украины упали на треть: куда продолжают вкладывать

Инвесторы перестали вкладывать в искусство, спорт и развлечения.

За прошлый год капитальные инвестиции в экономику Украины упали на 38,2% и составили 419,8 млрд грн. Об этом сообщает Госслужба статистики.

Самое большое падение капитальных инвестиций произошло в сферах «Здравоохранение и предоставление социальной помощи» – 47,5%, «Искусство, спорт, развлечения и отдых» – 71,1%, «Образование» – 45,7%.

В промышленность инвестиции упали на 43,6%, в сельское хозяйство – на 45,3%, в строительство – 39,7%, транспорт – 43,2%.

При этом в прошлом году произошел резкий скачок инвестиций в почтовую и курьерскую деятельность – на 634,7%.

Ранее в Еврокомиссии назвали страну, экономика которой легче всего переживёт пандемию.

Кроме этого, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

Напомним, что Министерство развития экономики оценивает падение ВВП в Украине с апреля по июнь в 11%, а в первом полугодии — в 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

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Фото: из открытых источников





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