За Glencore плотно взялся Минюст США: чем это грозит экономике Украины

В украинских СМИ Glencore в последнее время упоминался только в связи с попыткой передачи ему прав Николаевский глиноземный завод, ключевой актив РУСАЛа в Украине. Однако крупнейший транснациональный сырьевой торговец играет первые роли на украинских рынках нефти и угля. И здесь результаты американских санкций, если они будут введены, могут вызвать тектонические изменения.

Несколько рынков экспортного украинского сырья и услуг вскоре могут серьезно трансформироваться. Это произойдет, если администрация Дональда Трампа доведет до конца свою новую затею — судебные разборки с активно работающей на российском и украинском рынках компанией Glencore AG, учредителей которой в свое время помиловал от криминального преследования экс-президент Билл Клинтон.

Об этом пишет UBR.ua.

Власти США приступили к активной фазе расследования деятельности крупнейшей торговой компании мира Glencore AG — в начале июля начали процесс выемки документов в нескольких ее филиалах. Американский Минюст потребовал от компании со штаб-квартирой в самом «офшорном» регионе Швейцарии полные данные о финансовых операциях в Венесуэле и Нигерии за несколько последних десятилетий. Американцы настроены очень решительно, а масштабное преследование вполне способно негативно сказаться на экономике стран, в которых Glencore проявляет наибольшую активность.

Американские СМИ уверены, что расследование против Glencore сможет затмить по масштабам судебный процесс против бразильских компаний Odebrecht и Petrobras. Которые в 2017 году были наказаны США штрафом в $2,6 млрд за участие в коррупции в третьих странах. Итог многолетней тяжбы удручает: обе компании обанкротились, а сама Бразилия пережила импичмент и погрузилась в вереницу затяжных политических кризисов.

Нынче Glencore AG старается оперативно погасить кризис. 3 июля компания заявила, что потратит $1 млрд на выкуп собственных акций у инвесторов, чтобы остановить их падение.

Уголь и нефть для Украины

В Украине преследуемая в США компания оперирует сразу в четырех секторах экономики — транзите нефти, торговле углем, зерном и цветными металлами. Уже этот факт не сулит Киеву ничего хорошего. Ведь из указанных 4-х сырьевых направлений, компания как минимум на двух рынках играет ключевую роль.

Например, во время прошлогодней политической борьбы за торговую блокаду оккупированных Россией районов Украины, Glencore выступила агентом украинской ДТЭК по закупке каменного угля в ЮАР для снижения украинской зависимости от агрессора. Полностью заменить российский импорт, правда, тогда не удалось.

Но проявляет «главтрейдер Швейцарии» интерес не только к углю. Компания является самым большим в мире торговцем нефтью и продает ее ежегодно более 100 млн тонн. С 2016 года трейдер предпринимает безуспешные попытки вместе с Эмиратом Катар стать миноритарным акционером «Роснефти», выкупив 7% ее акций. Эти попытки пока что успешно блокируют конкуренты из Китая, а надежды швейцарцев под этим натиском понемногу гаснут.

Интерес Glencore к компании Игоря Сечина обусловлен тем, что швейцарский трейдер с 2016 года доминирует в потоках нефтедолларов РФ, являясь оператором юго-западного направления экспорта российской трубопроводной монополии «Транснефть».

На этом, весьма важном для Украины рынке транзита, Glencore конкурирует с другой швейцарской торгово-сырьевой компанией, Vitol. Последняя выглядит намного более мобильной. Кроме успешной торговли российской нефтью, она присутствует еще и на конкурентных рынках — оперирует нефтяными ресурсами американской Chevron, проходящими через Украину транзитом из Казахстана в Европу. А сама компания в операциях с восточной нефтью имеет не только российский ориентир.

Glencore в свою очередь координирует экспорт нефти из Азербайджана, но на этом диверсификация ее нефтяного интереса и заканчивается. В отличие от Vitol, которая балансирует московское направление, как только может. Что потенциально несет заметную угрозу для самого большого трейдера Швейцарии.

Украинское зерно и очень важный порт

Еще на одном рынке Украины, зерновом, Glencore никогда не стремилась в лидеры, и в 2017 году занимала всего лишь скромное 7-е место по объему экспорта. В листинге ключевых экспортеров украинского зерна, компания уступала трем украинским трейдерам, китайской Cofco, чикагской ADM и аргентинской Bunge.

Зато в гонке за экспортные позиции на рынке украинского зерна швейцарский трейдер много лет традиционно опережает чикагскую Cargill, сингапурскую Olam International и французскую The Soufflet Group, замыкающих ТОП-10.

Суммарно названные компании вместе контролировали в прошлом году 58,6% экспорта зерна Украиной (39 млн тонн). Из этого объема непосредственная прямая доля Glencore составляла скромные 4,8%. Впрочем, эксперты полагают, что эта цифра изрядно занижена, поскольку на вторичном рынке швейцарский гигант скупает у других экспортеров гораздо больше украинского зерна, чем показывает киевская статистика.

С 2016 года швейцарский торговый гигант доминирует на украинском рынке первичного алюминия. Начало этому процессу положила покупка в конце 2017-го у компании UC Rusal Олега Дерипаски его ключевого украинского предприятия «Николаевский глиноземный завод» (НГЗ). И сам завод, и проходящая через его частный Днепро-Бугский морской порт линия поставки сырья из Африки, являются ключевыми элементами прибыльности бизнеса Дерипаски.

Нынче же порт оказался в руках кипрских офшоров, близких к Glencore. Но если российский алюминиевый магнат Дерипаска потеряет украинский элемент своего бизнеса, и без того просевший финансовый результат UC Rusal может обрушиться.

Что поменяется в мире «большой торговли»

Пока никто не берется прогнозировать, как скажутся на бизнесе главного торговца Швейцарии претензии Минюста США. Высокая доходность и сравнительная открытость бизнеса позволяет Glencore привлекать больше всех денег на биржах. Это отличает ее от других частных компаний-сырьевых брокеров, и позволяет опережать всех конкурентов. Отчетность других торговцев менее открыта. Да и их брокеры предпочитают собирать деньги не на фондовых биржах, а в банковских консорциумах.

Этот подход в начале ХХ века позволил Glencore обогнать по размеру годовой выручки специализированные торговые частные компании Японии. Во многом лишь потому, что те предпочитали вообще никогда не публиковать годовых отчетов. С тех пор швейцарская торговая компания-гигант уверенно опережает всех главных противников.

Но сможет ли такая тактика спасти Glencore от претензий США – вопрос открытый. Ведь с 2019 года американский рынок может оказать вне зоны доступа мирового гиганта. А только одно это обстоятельство способно положить конец процветанию любой компании и больно ударить по рынкам сырьевых стран.

Впрочем, пока этого не случилось, главный торговый дом Швейцарии с отрывом лидирует на рынке мирового сырьевого трейдинга. К примеру, в минувшем году выручка Glencore составила более $204 млрд. с чистым доходом $8,3 млрд. Для сравнения основными конкурентами компании на рынках сырья считаются швейцарские торговые конгломераты Vitol с выручкой $181 млрд. и доходом $2,5 млрд и Mercuria Energy Group с доходом в $1,7 млрд и выручкой более $140млрд. Остальные конкуренты еще меньше: голландская Trafigura Beheer получила в 2017-м $136 млрд выручки и $0,8 млрд чистого дохода. А японская Toyota Tsusho закончила год с выручкой $78 млрд и доходом $0,6 млрд.

Все эти торговцы могут быстро заменить швейцарского гиганта, и администрация США сейчас дает им для этого неплохой шанс. Сравнение финансовых показателей трейдеров показывает, что на место главного мирового торговца мира всегда есть претенденты. На украинских рынках зерна и угля их влияние пока не столь велико. Но вот на рынках алюминия и транзита углеводородов, влияние на Украину конкурирующих между собой Glencore и Vitol уже достигло критической отметки.

Их роль в этих отраслях уже граничит с монополией. Поэтому перестановки на рынке глобального трейдинга могут оказаться очень серьезным стрессом для миниатюрной сырьевой экономики Украины. Ведь для мировых корпоративных монстров ценовые войны – будни. Тогда как слабым сырьевым экономикам они несут финансовые потрясения.

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