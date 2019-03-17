За два месяца дефицит Госбюджета Украины достиг 15,3 млрд грн. Экономика — https://dnews.dn.ua/ru/rss/google

Донецкие новости

17.03.19 22:05dnews.dn.uaЭкономика

Фото из открытых источников

Государственный бюджет Украины по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом в 13,6 млрд грн. Об этом идет речь в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

При этом в январе-феврале предыдущего года Госбюджет был сведен с профицитом 15,3 млрд грн.

«Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 60,1 млрд грн, из них в нацвалюте – 34,8 млрд грн, в валюте — $886 млн и 33 млн евро», – говорится в сообщении.

Согласно отчету, от приватизации (малой приватизации) в госбюджет поступило 154,6 млн грн.

Доходы госбюджета за указанный период составили 124,8 млрд грн (99,2% от росписи), что на 13,3 млрд грн (12%) больше чем за аналогичный период 2018 года.

В тоже время расходы госбюджета в январе-феврале выросли 22,3% по сравнению с январем-февралем 2018-го – до 138,4 млрд грн.





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