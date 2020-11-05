За девять месяцев экономика Украины сократилась на 5,5%

За январь-сентябрь ВВП Украины упал на 5,5% — такова предварительная оценка Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом в третьем квартале ВВП упал на 3,6% в годовом выражении (по сравнению с III кварталом прошлого года).

Минэкономики оставляет неизменным прогноз падения ВВП по итогам года — на уровне 4,8% (при условии, что ситуация с коронавирусом как в мире, так и в Украине значительно не ухудшится и, соответственно, не усилятся карантинные меры).

Однако в случае нового длительного локдаун в Украине и мире сокращение экономики страны в IV квартале может оказаться значительно существенней — на уровне 6% в годовом выражении, а по итогам года — на уровне 5,6%.

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13 октября МВФ опубликовал новый доклад, в котором улучшил прогнозы по ВВП Украины. Сейчас в МВФ ожидают, что этот показатель в 2020 году составит минус 7,2%, а не минус 8,2%, как это предполагали еще в июне.

7 октября во Всемирном банке опубликовали отчет — ожидают падения ВВП Украины в этом году на уровне 5,5%. Восстановление экономики начнется, по их прогнозам, уже в следующем году, но темпы его будут умеренными – всего 1,5%.

18 сентября Госстат сообщил, что падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





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