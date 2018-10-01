За что в Москве арестовали Рудьковского (ВИДЕО)

Бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский был арестован в Москве за действия, к которому его принудили митинговавшие возле посольства РФ в Киеве активисты

Николай Рудьковский арестован в Москве за «нападении на посольство РФ в Киеве». Архивное фото.

По данным российских СМИ, Рудьковский находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», информирует «ДС».

Экс-министра транспорта Украины обвинили в «нападении на посольство РФ в Киеве».

Напомним, 14 июня 2014 года Николай Рудьковский по требованию митингующих возле посольства РФ в Киеве бросил камень в посольство России. Несмотря на это, активисты облили его зеленкой и потребовали продать принадлежащий ему Lexus, а вырученные деньги отдать на нужды украинской армии.

Впоследствии Следком России предъявил шести гражданам Украины, в том числе и Рудьковскому, заочное обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве.

1 октября стало известно, что Рудьковского задержали и арестовали в Москве.

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