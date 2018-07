За 5 месяцев рост выручки китайских интернет-компаний составил 23,9%

В январе-мае т.г. крупные китайские интернет-компании зафиксировали двузначный рост выручки, сопровождавшийся стабильным расширением рынка приложений для онлайн-игр, потоковой передачи видео и музыки, сообщает агентство «Синьхуа».

Компании этого сегмента с выручкой свыше 3 млн юаней (примерно $447 тыс.) по итогам 2017 года, в январе-мае увеличили выручку на 23,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 332,5 млрд юаней, подсчитало министерство промышленности и информатизации КНР.

При этом крупнейшим источником выручки являлись информационные услуги, на долю которых пришлось 300,4 млрд юаней или 90,3% от общего объема выручки интернет-компаний. Более трети этой суммы (116,4 млрд юаней), в свою очередь, принесла компаниям электронная коммерция.

Среди городов и регионов в тройку лидеров вошли провинция Гуандун, Шанхай и Пекин, которые увеличили свою выручку от интернет-бизнеса, соответственно, на 32,9%, 19,9% и 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

