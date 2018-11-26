За 4 года Украине предстоит выплатить более 20 млрд долгов

Бюджет Украины на 2019 год приняли в спешке в ночь на пятницу, в ноябре, за месяц до конца года

К чему такая спешка? А потому что в начале следующей недели нужно отчитаться о его принятии перед МВФ, у которого уже включен вопрос кредитования Украины в повестку ближайшего заседания, пишет Хвиля.

Принятие бюджета в более поздние сроки исключает возможность принятия решения о выделении транша ближайшее время…

Можно ли без него обойтись?

Украина, действительно, в непростой ситуации предстоящих больших выплат по долгам.

Всего выплаты по долгам в 2019 году $14,8 млрд (погашение займов на $9.7 млрд + $5,1 млрд проценты за их использование), из них:

— внешние выплаты всего $6,3 млрд

— внутренние выплаты всего $8,5 млрд

Так же бюджетом заложен план по заимствованиям на $12 млрд, из них $5,1 млрд на внешних рынках, остальное в Украине.

Из этих данных видно, что мы погашаем на 2 млрд больше, чем занимаем. Это позитив.

Долговая нагрузка снизится, но какой ценой?

Экономика Украины растет темпами более слабыми чем глобальная экономика 3,5% против 3.8%

Инвестиции обходят Украину стороной. В прошлом году сумма была незначительная — $2,2 млрд, в этот год не ожидается больше.

Негатив еще в том, что правительство за 4 года так и не создало хороший бизнес-климат и условий для прихода инвесторов.

Украинский экспорт по прежнему сырьевой и его цена зависит не от наших талантов, а от глобальных финансовых рынков

Отрицательное сальдо торгового баланса увеличивается и за 9 мес составило уже 3,4 млрд (т.е. валюты из страны на обслуживание торговли уходит больше, чем приходит)

Ситуацию спасают трудовые мигранты, которые в 2018 году перешлют в Украине около $12 млрд.

Ну как перешлют? Если их заставят декларировать и платить дополнительные налоги, то не перешлют.

В общем, ситуация такова, что следующие 4 года Украине предстоит выплатить более 20 млрд долгов и есть три сценария с этим успешно справиться:

1) Перезанимать для погашения, постепенно снижая долговую нагрузку.

— Именно это сценарий выбрал Кабмин.

Именно для этого сценария нужен займ МВФ как символ того, что «с Украиной можно работать»

— это консервативный сценарий не предусматривающий серьезного изменения фискальной политики и стимулирования роста украинской экономики.

— но этот сценарий должен нас уберечь от дефолта.

2) Дефолт.

— Речь идет не об отказе платить по долгам в чистом виде, а о реструктуризации для снижения долговой нагрузки и стимулирования развития экономики

— Мир находится на пороге нового экономического кризиса при котором Мир получит минимум с десяток дефолтов развивающихся стран, долги которых в разы больше долга Украины. Это не будет чем-то уникальным.

— Учитывая что Украина занимает под 9,5%, а Турция менее чем за 2%, финансовый мир уже оценивает нашу страну как практически дефолтную. Ну нельзя с темпами роста экономики в 3,5% эффективно обслуживать новые долги со ставкой более 9%.

— Опыт других стран, переживших дефолт показывает, что для многих это хорошая возможность получить новое дыхание перед быстрым восстановлением экономики.

3) Ускорять развитие экономики.

— Важнейшим драйвером развития экономики являются инвестиции и создание условий для их прихода должро быть ключевым фокусом Правительства

— Инвестиции это инструмент улучшения торгового и платежного баланса, инструмент наполнения бюджета и золотовалютных резервов, создания новых рабочих мест и стимулирования роста потребления.

— при таком сценарии занимать если и нужно, то не на обслуживание долгов, а на реализацию масштабных государственных инфраструктурных проектов (скоростные поезда, автобаны, порты, аэропорты, атомная генерация, синхронизация энергосистемы с Европой…), которые будут стимулировать развитие экономики и давать хорошую базу для уменьшения долговой нагрузки в будущем.

Последний сценарий оптимальный, но он Кабмину не под силу.

Во-первых, там нет стратегов (за 4 года стратегии развития страны так и не создали)

Во-вторых, нет менеджеров «с яйцами», иначе бы делали ставку на инвестиции, а не на перекредитование.

В общем, исходя из такого расклада, только и остается, что идти с протянутой рукой в МВФ, в авральном режиме принимая бюджет не развития страны, а ее замораживания и распила перед избирательной компанией…

Напомним, повышенную пенсию за декабрь получат 10 миллионов пенсионеров.

Как сообщала Politeka, бюджет Украины на 2019 предусматривает повышение минимальной пенсии до 1638 гривен.

Также Politeka писала, что Нацбанк изменил курс доллара.

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