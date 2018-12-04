За 10 месяцев оборот платежей по карточкам превысил 4 триллиона тенге, что на 61% выше, чем за весь 2017 год — Zakon.kz

За 10
месяцев оборот платежей по карточкам превысил 4 триллиона тенге, что на 61%
выше, чем за весь 2017 год
Историческая
динамика оборота безналичных платежей в Казахстане — наглядное пособие того,
как формируется прогрессия стартапов: многолетнее созревание аудитории до
минимально необходимого проникновения в 10-15% и массовый охват за 3-4 года. За
период 2010-2015 годов среднегодовой темп роста оборота по безналичным платежам
составлял всего 22,2%, а в 2017 году рынок вырос сразу на 96,7%. За текущий неполный
год темпы роста увеличились уже на 61,1%.
Если за 10 месяцев 2017 года оборот по безналичным
платежам составлял 1,9 трлн тг, то в 2018-м за тот же период он достиг 4,2 трлн
тг (рост более чем в 2 раза). В результате за период 2015-2018 годов уровень проникновения
безналичных платежей (доля безналичных оплат от общего денежного оборота по
платёжным картам) увеличился с 11% до 28,1%.
При активной цифровизации экономики и интеграции
сервисных компаний в прозрачную инфраструктуру платежей ожидается, что за 3
года уровень безналичных платежей в Казахстане приблизится к отметке 50% от
всего оборота по платёжным картам. Для наглядности по текущей ситуации: если бы
оплата безналичным способом составляла не 28,1%, а 50% от всего денежного
оборота по платёжным картам, сумма увеличилась бы с 4,2 до 7,5 трлн тг.
Активный переход населения на безналичный расчёт создал
благоприятные условия для развития отечественного рынка стартапов, так как
большинство из них разрабатываются в сфере финансовых технологий и электронной
коммерции, что полностью базируется на онлайн-транзакциях.
За январь-октябрь 2018 года оплата в интернете
составила 2,1 трлн тг (в 2017 году — 1,1 млрд тг).
Бурный рост вовлечённости казахстанцев в оплату через
интернет-ресурсы также подогревает интерес разработчиков и стартаперов в
создании инновационных проектов. Для реализации и развития идей амбициозных
разработчиков в Казахстане запустили три площадки: Astana hub, KASE Start UP и
AIFC FinTech Hub, а также ряд программ-акселераторов. На перечисленных
площадках зарегистрировано около 200 инновационных проектов на разных стадиях
развития. Отечественные разработчики создают проекты по 20 направлениям — от
электронной коммерции и финансовых технологий до разработки игр и
кибербезопасности.
На сегодняшний день на казахстанском рынке стартапов
можно выделить ТОП-5 основных направлений:
•
мобильные приложения — 16,7%;
•
цифровая автоматизация — 15,6%;
•
электронная коммерция — 15,6%;
•
цифровые платформы — 12,8%;
•
онлайн-образование — 5,9%.
Суммарная
концентрация проектов в перечисленных сферах — 66,7%.
Совокупный объём инвестиций, необходимый для реализации
всех пректов оценивается в 76,8 млн долл. США. При этом в среднем на каждый
проект требуется около 500 тыс. долл.
Различные программы акселерации позволяют разработчикам
в течение нескольких месяцев (в зависимости от программы) ускорять развитие
проектов с помощью опытных трекеров, образовательных курсов, налаживания
связей, возможности привлечения инвестиций, а также доступа к офисному
пространству и консультациям экспертов.
На данный момент на крупнейшей стартап-площадке страны
— Astana hub — находится 160 проектов и 1328 участников, включая 45 инвесторов
и 19 экспертов.
Инновационное развитие и цифровизацию активно
поддерживает правительство РК: в конце 2017 года была принята Государственная
программа «Цифровой Казахстан».
В рамках реализации госпрограммы до 2022 года число
созданных рабочих мест за счёт цифровизации должно достигнуть 300 тысяч, а доля
государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объёма
государственных услуг и доля пользователей интернета — 80% и 82%
соответственно. Одним из ключевых показателей является также уровень цифровой
грамотности населения, который должен составлять 83% от всего населения.
По результатам глобального индекса инноваций 2018 года
Казахстан занял 74-е место, улучшив позицию на 4 строчки. Ближайшие конкуренты
в этом индексе — Филиппины и Маврикий, которые расположились на 73-м и 75-м
местах соответственно. Абсолютным лидером с 2011 года остаётся стратегический
партнер Казахстана — Швейцария.
Среди стран ЕАЭС Казахстан находится на 3-м месте,
обогнав Беларусь (86-е место) и Кыргызстан (94-е место).
Амбициозный план «Цифрового Казахстана» — войти в 2022
году в ТОП-30 стран в глобальном индексе инноваций.