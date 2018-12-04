За 10 месяцев оборот платежей по карточкам превысил 4 триллиона тенге, что на 61% выше, чем за весь 2017 год — Zakon.kz

За 10

месяцев оборот платежей по карточкам превысил 4 триллиона тенге, что на 61%

выше, чем за весь 2017 год

Историческая

динамика оборота безналичных платежей в Казахстане — наглядное пособие того,

как формируется прогрессия стартапов: многолетнее созревание аудитории до

минимально необходимого проникновения в 10-15% и массовый охват за 3-4 года. За

период 2010-2015 годов среднегодовой темп роста оборота по безналичным платежам

составлял всего 22,2%, а в 2017 году рынок вырос сразу на 96,7%. За текущий неполный

год темпы роста увеличились уже на 61,1%.

Если за 10 месяцев 2017 года оборот по безналичным

платежам составлял 1,9 трлн тг, то в 2018-м за тот же период он достиг 4,2 трлн

тг (рост более чем в 2 раза). В результате за период 2015-2018 годов уровень проникновения

безналичных платежей (доля безналичных оплат от общего денежного оборота по

платёжным картам) увеличился с 11% до 28,1%.

При активной цифровизации экономики и интеграции

сервисных компаний в прозрачную инфраструктуру платежей ожидается, что за 3

года уровень безналичных платежей в Казахстане приблизится к отметке 50% от

всего оборота по платёжным картам. Для наглядности по текущей ситуации: если бы

оплата безналичным способом составляла не 28,1%, а 50% от всего денежного

оборота по платёжным картам, сумма увеличилась бы с 4,2 до 7,5 трлн тг.

Активный переход населения на безналичный расчёт создал

благоприятные условия для развития отечественного рынка стартапов, так как

большинство из них разрабатываются в сфере финансовых технологий и электронной

коммерции, что полностью базируется на онлайн-транзакциях.

За январь-октябрь 2018 года оплата в интернете

составила 2,1 трлн тг (в 2017 году — 1,1 млрд тг).

Бурный рост вовлечённости казахстанцев в оплату через

интернет-ресурсы также подогревает интерес разработчиков и стартаперов в

создании инновационных проектов. Для реализации и развития идей амбициозных

разработчиков в Казахстане запустили три площадки: Astana hub, KASE Start UP и

AIFC FinTech Hub, а также ряд программ-акселераторов. На перечисленных

площадках зарегистрировано около 200 инновационных проектов на разных стадиях

развития. Отечественные разработчики создают проекты по 20 направлениям — от

электронной коммерции и финансовых технологий до разработки игр и

кибербезопасности.

На сегодняшний день на казахстанском рынке стартапов

можно выделить ТОП-5 основных направлений:

•

мобильные приложения — 16,7%;

•

цифровая автоматизация — 15,6%;

•

электронная коммерция — 15,6%;

•

цифровые платформы — 12,8%;

•

онлайн-образование — 5,9%.

Суммарная

концентрация проектов в перечисленных сферах — 66,7%.

Совокупный объём инвестиций, необходимый для реализации

всех пректов оценивается в 76,8 млн долл. США. При этом в среднем на каждый

проект требуется около 500 тыс. долл.

Различные программы акселерации позволяют разработчикам

в течение нескольких месяцев (в зависимости от программы) ускорять развитие

проектов с помощью опытных трекеров, образовательных курсов, налаживания

связей, возможности привлечения инвестиций, а также доступа к офисному

пространству и консультациям экспертов.

На данный момент на крупнейшей стартап-площадке страны

— Astana hub — находится 160 проектов и 1328 участников, включая 45 инвесторов

и 19 экспертов.

Инновационное развитие и цифровизацию активно

поддерживает правительство РК: в конце 2017 года была принята Государственная

программа «Цифровой Казахстан».

В рамках реализации госпрограммы до 2022 года число

созданных рабочих мест за счёт цифровизации должно достигнуть 300 тысяч, а доля

государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объёма

государственных услуг и доля пользователей интернета — 80% и 82%

соответственно. Одним из ключевых показателей является также уровень цифровой

грамотности населения, который должен составлять 83% от всего населения.

По результатам глобального индекса инноваций 2018 года

Казахстан занял 74-е место, улучшив позицию на 4 строчки. Ближайшие конкуренты

в этом индексе — Филиппины и Маврикий, которые расположились на 73-м и 75-м

местах соответственно. Абсолютным лидером с 2011 года остаётся стратегический

партнер Казахстана — Швейцария.

Среди стран ЕАЭС Казахстан находится на 3-м месте,

обогнав Беларусь (86-е место) и Кыргызстан (94-е место).

Амбициозный план «Цифрового Казахстана» — войти в 2022

году в ТОП-30 стран в глобальном индексе инноваций.

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