Ющенко проголосовал бы за Ляшко на выборах

Экс-президент не считает лидера парламентской фракции РПЛ популистом.

Ющенко признал, что уважает Ляшко / фото — Юрий Ройко, Волынская газета

Бывший президент Украины Виктор Ющенко готов отдать свой голос на предстоящих выборах лидеру РПЛ Олегу Ляшко.

Соответствующее заявление Ющенко сделал в интервью «Украинской правде». Экс-президент отметил, что испытывает уважение к Ляшко.

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«Мне симпатично то, что многие украинские темы он как лидер партии провозглашает, и от того его позиция является более ясной, чем у большинства других политиков. Например, можно задать вопрос к большинству политических сил, как они относятся к вопросу земли в Украине. Вот Ляшко от А до Я рассказал, какова позиция. Вы можете соглашаться, не соглашаться, но он сказал ясно свою позицию по одному из актуальных национальных вопросов. Почему другие не могут высказаться?», – отметил Ющенко.

На прямой вопрос журналиста относительно того, проголосовал ли бы он за Ляшко, Ющенко дал утвердительный ответ.

«Проголосовал бы. Далее, мы говорим о соборной церкви. Почему половина политических сил попрятали хвосты? Идет война, оккупанты в наших домах сидят. Вы не можете высказаться о праве 12 миллионов иметь собственную поместную церковь? А это наибольший приход в мире. Скажите, пожалуйста, ну, что это за партия? Что это за отношение, когда мы не можем получить лидерство в вопросах, которые актуальны для консолидации нации?», – подчеркнул экс-президент.

Кроме того, Ющенко не считает лидера парламентской фракции РПЛ популистом, подчеркивая, что «популизм — это ложь», а в словах Ляшко он логики для лжи не видит.

«Я считаю, что те вещи, которые он анонсирует, — это актуальные вопросы. Только 2/3 политических сил просто молчат, и поэтому мы говорим: «О, умеренные». В чем они умеренные? Они умеренные тем, что когда они приходят к власти, не могут сделать ни экономического пакета, ни по безопасности. Так из умеренных потом складывается судьба страны», – подытожил бывший глава государства.

Напомним, согласно результатам недавнего исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко – готовы проголосовать 8,5% опрошенных. При том, президентский рейтинг возглавляет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а действующий президент Петр Порошенко теряет позиции.

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