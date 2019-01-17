Юрия Тимошенко исключили из фракции НФ — новости политики украины — последние свежие политические новости мира — УНИАН

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Решение было принято на заседании фракции.

Скриншот: Василий Крутчак / YouTube

Фракция «Народный фронт» исключила из своего состава народного депутата Юрия Тимошенко.

Такое решение было принято на заседании фракции, сообщает пресс-служба НФ.

«Фракция приняла решение исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов», — объявил причины исключения руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

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