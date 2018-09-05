Юрий Селиванов: Отработанный материал для свалки истории

У нынешнего украинского режима не осталось других вариантов продления своего никчемного существования, кроме плохих, очень плохих и просто ужасных

Вопрос: Сможет ли Украина вернуть тех своих граждан, которые уехали из страны? Что должны сделать власти, чтобы это произошло?

Ответ: Нынешняя киевская власть этого сделать в принципе не способна. Потому что она зациклена на внеэкономических приоритетах использования временно подконтрольной ей территории. Главным из которых является вовлечение данной территории, её населения и всех оставшихся ресурсов в полномасштабный и, по возможности, бесконечный геополитический конфликт с остальной Россией на стороне Запада в качестве его тупого тарана.

Примерно 95% населения Украины в гробу видели такие «приоритеты». Люди просто хотят нормально жить и работать в своей стране. Но поскольку эта заквашенная на русофобском психозе власть ничего подобного им предложить не может и не хочет, вот они разбегаются в разные стороны. Инстинкт самосохранения того требует.

Базовым и абсолютно необходимым условием прекращения процесса катастрофического обезлюживания Украины является восстановление полноценной социально-экономической основы существования данного количества населения. Или, если хотите, достаточной для него «кормовой базы».

Это невозможно сделать в рамках нынешней русофобской парадигмы, поскольку такой массив населения мог быть обеспечен средствами существования только в советской Украине, полностью интегрированной в общее экономическое пространство со всеми остальными республиками СССР. Так называемая «мировая экономика» и, особенно, ее западная часть альтернативной «кормовой базой» для Украины не является.

Запад в принципе не рассматривает Украину как свою составную часть и не намерен интегрировать её экономику, тем более в нынешнем индустриальном формате. Его интересы ограничиваются переформатированием Украины в свой аграрно-сырьевой придаток, что обеспечит «кормовую базу» от силы для 10 -15 млн местного населения. Еще какую-то часть дешевых трудовых ресурсов с Украины Запад готов принять у себя. Именно поэтому люди с Украины бегут, в т.ч. на Запад. Однако механизма их возвращения на Украину ПРОЗАПАДНЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ В ПРИНЦИПЕ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ.

Чтобы таковой механизм был создан, нынешние киевские власти должны коллективно покончить жизнь самоубийством, предварительно признав полный и окончательный крах надежд на выживание Украины в качестве придатка Запада.

Вопрос: Чего добиваются украинские власти, призывая к окончательному разрыву отношений с Россией? Не приведет ли это к новому внутреннему конфликту на Украине?

Ответ: Нынешний киевский режим в силу своей внеэкономической природы, нацеленный исключительно на войну и на уничтожение основы существования «избыточного» с его точки зрения русского населения, не может и не хочет предложить населению подконтрольной территории ничего, кроме конфронтации и войны с остальной Россией.

В практическом плане расчет делается на то, что оболваненная тоталитарной русофобской пропагандой «электоральная масса» в очередной раз клюнет на эту дешевую наживку и побежит голосовать за Порошенко и кампанию. Расчет грубый и малоперспективный в нормальных условиях (т.е. — в демократическом государстве), вполне может сработать в условиях террористической диктатуры, которая оболванивает население тоталитарной пропагандой и, по большому счету, может нарисовать любые результаты «выборов», которые ей подходят.

Российская карта даже при том, что она спекулятивная, это вообще единственное, что киевская власть может сегодня предъявить избирателю. Больше ничего за душой у неё нет. Разрушенная промышленность, разорванные экономические связи, неоплатные долги перед Западом – все это приметы полного краха не только режима, но и украинского проекта в целом.

Однако желание остаться у власти любой ценой будет толкать нынешний режим все дальше по единственно возможному для него пути. Вплоть до заведомых авантюр. Поскольку в случае поражения летальный исход для его представителей практически гарантирован. Любой другой претендент на киевский трон, пускай даже из той же до предела засаленной колоды сертифицированных американским госдепом «спасителей Украины», типа Тимошенко, в случае очередной властной рокировки неминуемо назначит «козлов отпущения», чтобы отделить свое будущее «лучезарное» правление от провального предыдущего. В данном случае тяжесть возмездия может оказать для Порошенко и его банды фатальной. Тем более, что такой «козел отпущения» может оказаться очень нужен и западным кураторам украинского проекта, чтобы создать у широких масс ощущение его «нового успешного старта».

Косвенным указанием на такую западную заинтересованность является интенсивное нагнетание посредством полностью подконтрольных Америке киевских СМИ антипорошенковской пропаганды, которую некоторые неизлечимо наивные граждане Украины принимают за проявление «истинной свободы и демократии».

На самом деле вброшенный в массы американской спецпропагандой лозунг свержения Порошенко в ходе следующих выборов есть, не что иное, как нехитрая попытка с помощью жертвы тяжелой фигуры спасти почти безнадежную партию. И толпа, которая наверняка купится на это американское разводилово и побежит вприпрыжку волеизъявлять свой «демократический выбор» просто-напросто тупо сработает на очередную кислородную подушку для продления окаянных дней вражеского для Украины режима.

Впрочем, Порошенко и его шайке-лейке при таких раскладах все равно «кранты». И они бы уже давно пошли по пути максимального обострения ситуации, вплоть до развязывания полномасштабной войны с Россией, но не вполне уверены, что это не будет расценено в Вашингтоне, как непозволительная вольность со всеми вытекающими. Тем не менее, страх перед неизбежной политической, а затем, вполне возможно и физической, кончиной может перевесить даже страх перед заокеанским хозяином и толкнуть их на несанкционированные Западом крайние действия.

Именно на эту возможность указывает постоянное раскручивание Киевом спирали провокаций против Донбасса и России, которые явно рассчитаны на ответный удар с их стороны. Что может быть выдано за «российскую агрессию» и законный повод к очередной «отечественной войне». С неизбежным в этом случае введением военного положения и отменой выборов. Порошенко уж точно возражать не будет.

Юрий Селиванов, специально для News Front





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