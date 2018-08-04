Юрий Селиванов: Большие батальоны мировой экономики

Опыт Советского Союза показал, что наша цивилизация может сохранять конкурентоспособность глобального уровня только в формате полностью организованной и самодостаточной силы

Наполеон Бонапарт, в свое время, изрёк: «Большие батальоны всегда правы!». Очевидно имея в виду то, что крупные воинские массы всегда, в конечном счете, подавят любое, пусть даже самое искусное, но малочисленное сопротивление и одержат победу.

То, что справедливо по отношению к военному делу, столь же применимо и к сфере глобальной экономики. Где все мы являемся свидетелями того, как совокупная воля к выживанию и относительно обеспеченной жизни населения полуторамиллиардного Китая, трансформированная в соответствующую государственную организацию, привела к планетарному перераспределению производительных сил. И вывела китайскую цивилизацию в лидеры мировой экономики.

Закон больших масс и больших чисел универсален по отношению к любой цивилизации, в том числе и Русской. Между тем, мы уже четверть века наблюдаем в нашем случае прямо противоположную картину – дробление и растущее обособление её отдельных фрагментов. То есть, процесс диаметрально противоположный потребностям экономического и цивилизационного выживания.

Между тем, вполне предсказуемо то, что «большие батальоны мировой экономики» со временем неизбежно подомнут и проглотят эти раздробленные фрагменты и переварят их в своем чреве.

Попытки предотвратить этот печальный конец предпринимает нынешнее руководство самого крупного осколка СССР — Российской Федерации. Которое всеми доступными способами пытается активизировать процесс собирания исконных земель нашей цивилизации для придания им больше экономической массы и конкурентоспособности.

Но этим усилиям противостоят личные интересы феодальных верхушек остальных фрагментов, усматривающих в этих объединительных усилиях, прежде всего, покушение Москвы на их царские привилегии. И сопротивляющихся этим процессам всеми доступными средствами – от гонений на русский язык до военных переворотов и прямой конфронтации с РФ, как в случае с Украиной. Объективные экономические интересы данных территорий и их населения играют в этом смысле десятую роль и легко приносятся в жертву (в том числе и в прямом смысле – сокращение населения той же Украины почти на 20% за кратчайшее историческое время) задачам удержания власти местных элит.

Однако процесс противостояния интеграционного центра и склонных к феодальному сепаратизму окраин самым существенным образом осложняется и внутренними противоречиями современного Российского государства. Отсутствие обширного рынка у расчлененных и разнонаправленных осколков бывшего СССР и производная от этого крайняя слабость их присутствия в большинстве сегментов мирового рынка, делает нецелесообразным в принципе дальнейший рост и совокупных производительных сил, которым элементарно некуда будет сбывать растущие в результате интеграции объемы продукции.

Частные собственники большинства экономических «кластеров» РФ — от нефтегазового до сельскохозяйственного, рассматривают своих коллег из других постсоветских стран как прямых конкурентов в борьбе за оставшиеся доступными крохи мирового рынка. И, скорее, заинтересованы в их ослаблении или даже в уничтожении, нежели в сложении потенциалов и совместных усилиях на общее благо.

Именно это обстоятельство является одним из главных тормозов реинтеграции в общее пространство той же Украины, промышленность которой, например — горно-металлургическая, рассматривается как прямой соперник на внешнем и внутреннем рынках аналогичных российских производств. То же самое происходит и в отношениях РФ с Белоруссией. Ожесточенная борьба российского и белорусского бизнеса за доли присутствия на рынках двух стран уже давно стало непреходящей головной болью для их политических лидеров.

С учетом того обстоятельства, что внешний мировой рынок в большинстве его секторов, наглухо заблокирован от проникновения конкурентов из бывшего СССР и отдельные прорывы в этом смысле погоды не делают, у нас остаются в сущности только два варианта.

Первый заключается в традиционном для всего мира способе взлома этого внешнего рынка с помощью превосходной военной силы – тех самых «больших батальонов». Так поступали все западные державы на поведении веков истории. Сначала утверждали на других континентах свое военное господство, а затем располагались там поудобней — в качестве монопольного хозяина местных ресурсов и поставщика всей номенклатуры товаров. Однако возможности современной РФ в части реализации данного варианта весьма ограничены. Традиционные владельцы планеты будут очень сильно возражать по поводу любых попыток лишить их куска хлеба с маслом.

Что они вполне успешно доказали в Сирии, превратив эту страну, в которой вознамерилась утвердиться Россия, в груду бесполезных обломков. А попытка Москвы заявить о своих интересах в центре Африки (ЦАР) была встречена уже на дальних подступах и еще более непримиримо – демонстративным убийством российских журналистов. И похоже – это только начало.

Так что борьба за внешние рынки обещает быть долгой и далеко не беспроблемной. Хотя уже сама по себе эта борьба может определенным образом стимулировать рост экономической активности РФ, хотя бы в части укрепления её военных возможностей.

Очевидно, однако, что в качестве магистрального пути улучшения геостратегических позиций нашей цивилизации и скорейшего укрепления ее мирового могущества данный путь особенно перспективным не является.

Остается, таким образом, только путь мобилизации и рационального использования внутренних ресурсов. Чему, в свою очередь, объективно препятствует частнособственнический характер нашей современной экономической организации. При которой так называемый «бизнес» заинтересован только в максимально легких поприщах, минимальных вложениях и быстрых продажах. Такая, с позволения сказать, «экономическая философия» делает фактически ненужной значительную, если не главную часть более труднодоступных видов экономической деятельности, а следовательно ресурсного и человеческого потенциала.

Любопытно в этой связи отметить, что не далее, как неделю назад, сообщалось, что российские власти были вынуждены продать права на разработку нефтегазового месторождения где-то в Сибири китайской государственной кампании ввиду того, что никто из российских «бизнесменов» не заинтересовался данным проектом ввиду его трудоемкости.

Из этого факта можно сделать весьма далеко идущий вывод. Китайская государственная организация позволяет поднимать из спячки, даже на чужих территориях, те ресурсы которая российская организация сегодня не в состоянии вывести из категории дремлющих.

Очевидно, что в стратегическом плане это и есть та диспропорция возможностей. которая со временем приведет к неизбежности поглощения слабого более сильным и динамичным.

Выходит, что единственный путь максимально широкого вовлечения потенциально огромных, но при этом дремлющих, возможностей России в активную фазу мощного экономического подъема, является отнюдь не дальнейшее разгосударствление российской экономики, а нечто прямо противоположное.

Грубо говоря, для того, чтобы строить промышленные и инфраструктурные объекты колоссальной стоимости, которые смогут окупиться только через десятки лет, типа той же Байкало-Амурской магистрали, ничего кроме государственной организации дела пригодиться не может.

А так называемый внутренний рынок, рахитичное состояние которого в условиях так называемой «свободной игры рыночных сил» в принципе непреодолимо, может быть радикально расширен и развит только при условии планомерного и целенаправленного государственного регулирования.

Иначе говоря, иных вариантов, кроме социалистической, по сути, организации макроэкономической деятельности в масштабе России и всего бывшего Союза, с обязательным прицелом на полное задействование, взаимодействие и взаимное дополнение всех наличных и потенциальных производительных сил, в том числе и человеческого потенциала у нашей цивилизации просто нет. Все остальное уже, в сущности, перепробовано и ведет нас куда угодно, но только не к статусу «большого батальона» мировой экономики, который всегда прав.

Не может быть у цивилизации, стремящейся выжить и быть мировым лидером, лишних людей, лишних земель или лишних заводов! Это удел безнадежных аутсайдеров, которым не светит ничего другого, кроме как стать кормовой базой для более успешных и динамичных человеческих общностей. Вряд ли мы заслуживаем такой грустной участи. Или я не прав?

Юрий Селиванов, специально для News Front





Источник