Юрий Романенко рассказал об олигархической модели управления страной и ждунах в Украине — politeka.net

Про украинских олигархов, необдуманные решения властей и перекладывание ответственности на Запад, рассказал директор программы внутренней и внешней политики Украинского института будущего Юрий Романенко.

Про олигархическую модель нашего государства

Этот год для Украины был относительно неплохим в том плане, что мог быть еще хуже. Украина, которая постоянно балансирует на грани чего-то ужасного, пролетела над пропастью во лжи. Этот год был консервативным, когда элита думала о выборах и том, как пролонгировать все нажитое посильным и непосильным путем.

В Украине сложилась такая структура общества с надстройкой государственности в виде олигополии. А также есть различные сословия. Например, сословие военных было никому не нужно до 2014 года – его постоянно обделяли. А сейчас на силовой блок мы тратим около 5% ВВП.

Олигархи состоят в титульном сословии. Они возникли как функция в условиях, когда развалилась советская экономика, и было необходимо срочно организовывать поставки на глобальные рынки того, что мы можем производить.

Когда Кучма пришел к власти, то во время своего первого срока он со своими людьми определял, какой должна быть модель.

В рамках олигархической модели они решили, что для скорейшего выхода из острого социально-политического кризиса начала 90-х, необходимо передать собственность в руки конкретных людей. В таком случае можно получить наполнение в бюджет и вернуть управляемость.

Введение военного положения – это запоздалая реакция наших властей. Уже давно понятно, с кем мы имеем дело. Русские мыслят примитивно, и бессмысленно играть с бандитом в их игру.

Мы играем в русскую рулетку для привлечения внимания.

Если у России 120 кораблей в акватории Азовского моря, а у нас 2, то добавив 4, мы все равно не сможем им противостоять. У нас должна появиться хотя бы равноценная группировка кораблей. Пусть будет хотя бы 80 кораблей, но хорошего качества. И поэтому так получается, что у нас нет стратегии развития.

Мы постоянно перекладываем ответственность за то, что мы должны сами делать. Нам надо самим строить военные корабли, а не ждать, когда их нам дадут американцы.

Если мы за 2019 год не изменим ситуацию в Украине, то следующие несколько лет наша судьба будет довольно серой.

Напомним, выплата пенсий «отменяется».

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