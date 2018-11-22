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Юлмарт запустил сервис частных объявлений

E-commerce 22 Ноя 2018
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Онлайн-ритейлер «Юлмарт» запустил сервис частных объявлений Юлмарт Second, который стал конкурентом известной площадки Avito. 

В компании говорят, что Юлмарт Second пока работает как подраздел основного сайта продавца. Идея заключается в создании площадки купли-продажи товаров. Для продавцов и покупателей сервис будет бесплатным: ретейлер рассчитывает зарабатывать на дополнительных услугах — при необходимости проверять качество товара, говорит директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников. Пилотный проект запущен в двух центрах исполнения заказов в Санкт-Петербурге, в дальнейшем планируется расширить его на Москву и Краснодар.

По словам О. Пчельникова, благодаря размещению на сервисе большего числа предложений «Юлмарт» «рассчитывает увеличить свою аудиторию, а следующим шагом может стать объединение нового товара и товаров частных лиц в единую витрину». С учетом того, что у ретейлера уже есть платформа и клиентская база, новый проект не потребует существенных затрат, сказал он.

Некоторые эксперты относятся к запуску нового проекта скептически, другие считают идею выходом из непростого положения, в котором сейчас находится ритейлер.

Источник: РБК



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