Юлия Тимошенко обсудила с послом Хербстом, как давить на Россию

В пятницу, 6 июля, председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела встречу с директором Евразийского центра им. Дину Патричиу «Атлантический совет» (Atlantic Council), бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом

Политики обсудили ситуацию в Украине, сосредоточившись на вопросах, связанных с агрессией России против нашего государства и помощью мирового сообщества для восстановления мира в нашей стране, передает «ДС» со ссылкой на сайт «Батькивщины».

В связи с этим Юлия Тимошенко поблагодарила США за поддержку и отметила необходимость продолжать политику санкций против РФ к возвращению Украины оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму.

«Задача Украины и всего цивилизованного мира — остановить агрессию, развязанную путинской Россией против Украины, и освободить от российской оккупации Крым и Донбасс», — отметила лидер партии.

По ее словам, для этого нужно действовать сообща и продолжать сотрудничество с США в нескольких направлениях:

— усиливать экономическое и политическое давление на Кремль санкциями такой силы, которая принудила бы Россию к миру и прекращению войны;

— усиливать дипломатическое давление на Россию;

— углублять военно-техническое сотрудничество для того, чтобы украинская армия была оснащена и организована по самым высоким стандартам, что включает в себя создание эффективной системы противовоздушной обороны, возрождение военно-морских сил и укрепления возможностей противостоять наземному вторжению.

«Освободить территорию Украины от оккупантов — это самая главная задача для меня и моей политической силы», — заявила Юлия Тимошенко.

Со своей стороны посол Джон Хербст отметил, что США поддерживали и будут поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, речь шла о проведении реформ в Украине и борьбе с коррупцией.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря.

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