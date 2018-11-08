Юань и рубль «задружили» против доллара

Россия и Китай готовятся к переходу на расчеты в национальных валютах. Соответствующее соглашение поможет быть подписано уже до конца 2018 года, сообщил журналистам глава ВЭБ Игорь Шувалов.

«У России уже есть свой канал, у китайцев есть свой канал. Надо просто договориться, как мы будем взаимодействовать, используя эти каналы и другие формы, чтобы проводить эти расчеты», — заявил он по итогам российско-китайских межправительственных переговоров. Глава ВЭБ добавил, что уже понятно, как должна работать эта схема.

Тем временем, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в КНР отметил, что отношения между Россией и Китаем не зависят от экономической и политической конъюнктуры, строятся на взаимном уважении и с учетом интересов друга.

«Это создает основу для развития торгово-экономических, инвестиционных связей, для расширения взаимных расчетов в национальных валютах», — заявил он. Глава российского правительства также считает правильным и дальше наращивать объемы взаимного кредитования в юанях и в рублях, «имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты».

Дмитрий Медведев также напомнил, что Китай сегодня является крупнейшим внешнеторговым и инвестиционным партнёром России.

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«В этом году мы выйдем на уровень 100 млрд. долларов торгового оборота, который ещё лет 10−12 назад казался нам фантастическим. А сейчас мы уже говорим о других рубежах — о возможности выхода на 200 млрд. долларов торгового оборота», — сказал он во время 23-й встречи глав правительств России и КНР.

Во время брифинга по итогам визита глава правительства РФ отметил, что Китай известен своими экспортными возможностями и, тем не менее, является огромным и очень ёмким рынком, открытым для товаров из разных стран. По словам Дмитрия Медведева, страны договорились о сотрудничестве в сфере высоких технологий, включая космос и энергетику.

Накануне, Россия и КНР подписали контракты по проектам сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС и демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600.

Премьер также отметил, что у России, как одной из ведущих аграрных стран, есть предложения в продовольственной сфере. По его словам, постепенно снимаются ограничения по ввозу в Китай российского мяса и молочных продуктов.

«В Китае стали активно потреблять молочные продукты, раньше этого не было. Очень много потребляют мясных продуктов. Поэтому открытие этих сегментов очень важно. Хочу подчеркнуть, речь идёт о том, что там задействованы региональные поставщики — с учётом того, что существуют санитарно-эпидемиологические требования, и мы выбрали принцип регионализации для того, чтобы наращивать поставки наших сельхозпродуктов на китайский рынок», — пояснил он.

Отметил он и еще одно важное направление — поставки сои, которая очень востребована в Китае. Страна импортирует ежегодно 95 млн. тонн, из которых более около трети — из США.

«С учётом торговых проблем, которые возникли во взаимоотношениях между этими странами, — скажем прямо, протекционистского курса, который сейчас проводят Соединённые Штаты Америки в отношении Китая и целого ряда других стран, европейских стран и нашей страны тоже, — определённая часть соевого сегмента высвободилась. Мы договорились с китайскими партнёрами о том, чтобы более активно присутствовать именно в этом сегменте», — рассказал он.

По словам российского премьера, это дает возможность не только нарастить поставки, но и увеличить производство сои в России, прежде всего на Дальнем Востоке.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество двух стран. Так, на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018, которая проходит в эти дни в г. Чжухай, представлены стенды 14 головных российских предприятий — крупнейших российских разработчиков и производителей продукции для военно-воздушных сил, войск ПВО и космоса.

По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, участие в выставке придаст дополнительный импульс положительному тренду российско-китайских отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

«Сегодня наше стратегическое партнерство носит уникальный характер: Китай стал первым покупателем лучших в мире систем ПВО С-400 и современных самолетов Су-35. Кроме того, мы наращиваем сотрудничество в области совместных высокотехнологичных разработок. Очень рад, что любые попытки вмешательства третьих стран в отношения между нашими государствами не приводят к ожидаемому ими эффекту и верно воспринимаются китайской стороной как элемент недобросовестной конкуренции», — сказал он.

Руководитель делегации «Ростеха» Виктор Кладов отметил:

«Мы ведём активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества — земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали ещё три контракта с китайской стороной».

А ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что «на сотрудничество с КНР приходится более 15% портфеля заказов Ростеха и „Рособоронэкспорта“ в сфере продукции военного назначения. Мы также наращиваем сотрудничество в области совместных гражданских высокотехнологичных разработок. Например, таких, как тяжелый вертолет AHL или широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет».

Кстати, на Чжухайском авиасалоне впервые был представлен полномасштабный макет российско-китайского самолёта CR929, базовая версия которого в трёхклассной компоновке вмещает до 280 пассажиров.

«Самолёт будет востребован. По нашим оценкам, в России мы планируем продать до 120 машин в ближайшие 20 лет. Китайский рынок на порядок больше — до 1 тыс. машин», — заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО им. Е.М. Примакова) Сергей Луконин в беседе с корреспондентом «СП» отметил, что разговоры о переходе на расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем идут давно и такой переход реален. Однако не все так однозначно.

— Я сомневаюсь, что торговля в юанях или рублях будет 100-процентно, потому что бизнесу удобнее использовать доллар. В первую очередь, удобнее китайскому бизнесу. Но думаю, что частично торговля и какие-то межправительственные экономические соглашения могут быть номинированы в юанях или рублях. Однако это будет не доминирующая доля торгово-экономических отношений.

«СП»: — Премьер-министр Медведев во время визита в Китай сообщил о ряде соглашений. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран?

— На мой взгляд, хотя коллеги со мной могут не согласиться, потенциал традиционных торгово-экономических отношений между Россией и Китаем уже исчерпан. Тут либо больше природных ресурсов продавать в Китай, либо больше закупать из Китая чего бы то ни было.

Нужно создавать какие-то новые формы сотрудничества и, в принципе, они создаются. Например, проектирует широкофюзеляжный пассажирский самолет, идет разработка вертолета. Медленно, но идет.

Взаимодействие Alibaba и Mail.Ru Group — один из примеров новых форм. Я думаю, они будут появляться, потому что потенциал есть. Другое дело, что не надо ждать какого-то суперпрорыва, который увеличит наш торговый оборот на десятки процентов за два года. Это будет постепенно и достаточно долго.

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«СП»: — В начале ноября Bloomberg сообщил, что Трамп планирует закончить спор с Китаем и заключить торговое соглашение. Как это может отразиться на российско-китайском сотрудничестве?

— Думаю, что Трамп и Си Цзиньпин рано или поздно точно договорятся. Сомневаюсь, что это отразится на российско-китайских отношениях. Это два разных направления. Там американский рынок, который для Китая гораздо важнее, чем российский. А Россия — одно из направлений. И они не пересекаются.

«СП»: — Ситуация с поставками американского СПГ в Китай изменится? И как Россия может ею воспользоваться?

— Теоретически Россия может воспользоваться ситуацией, потому что ниша СПГ освобождается от американских поставщиков. С другой стороны, это ведь разменная монета в переговорах между Китаем и США. Если они договорятся, то Китай будет закупать СПГ у американцев, потому что это один из пунктов, по которому Си Цзиньпин и Трамп предварительно договорились, были запущены контракты на поставку СПГ. Потом, когда начались торгово-экономические трения между Китаем и США, их «заморозили». Разберутся и разморозят.

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