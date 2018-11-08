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Является ли перспективным для украинцев рынок e-commerce ОАЭ

E-commerce 08 Ноя 2018
Является ли перспективным для украинцев рынок e-commerce ОАЭ
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Если вы считали, что Объединенные Арабские Эмираты это только о нефти, то это совсем не так. Сейчас страна достаточно динамичный и перспективный рынок электронной коммерции, чему способствует крупнейшее в мире проникновение смартфонов – 73,8% и поддержка со стороны государства.

В прошлом году правительство Дубая объявило о запуске зоны свободной торговли для электронной коммерции Dubai CommerCity, что даст дополнительный импульс для развития. В борьбу за рынок ОАЭ и вообще Ближнего Востока уже включился и мировой интернет-гигант Amazon, который недавно приобрел крупнейший маркетплейс Ближнего Востока Souq.com.

Вас останавливают менталитет, строгие мусульманские обычаи, арабский язык и незнание рынка, чтобы начать свой бизнес в ОАЭ? Хочу вам рассказать почему все же стоит попробовать выйти на рынок e-commerce ОАЭ и Ближнего Востока. Поделюсь и тем, как создать онлайн-магазин на маркетплейсе с более чем 45 миллионами посетителей ежемесячно и 8,4 миллиона товаров в 31 категории.

Во-первых, Эмираты – это страна, имеющая высокую платежеспособность населения. Например, в 2016 г. – жители готовы были тратить на покупки в интернете $278,19, а в 2018 г. уже $327,27. То есть прирост ежегодно составляет $50 и эта тенденция сохранится. Еще среди жителей этой страны популярно покупать товары сегмента luxury. Здесь больше всего покупают одежду и аксессуары, драгоценные металлы и ювелирные изделия, бытовую технику, товары для кухни, компьютеры и аксессуары, игрушки. При этом вещи в сегменте В2С на конец 2017 составляли более 60%. Больше всего делают покупки люди в возрасте 24-36 лет.

Во-вторых, проникновение интернета в стране 91,9%, то есть почти в каждом населенном пункте есть интернет. Для сравнения в Украине в 2017 году по данным Интернет Ассоциации Украины проникновение интернета составляет 64,8%. При этом в Эмиратах при населении 9,3 млн человек постоянно делают покупки около 6,6 млн человек.

В-третьих, перспективы рынка онлайн-торговли огромны. На конец 2016 сумма онлайн транзакций составляла $2,5 млрд0. В 2018 году – это уже $10 млрд, по прогнозам на конец 2019 ожидают $20 млрд, а e-commerce доля составляет 71%. Оплата через мобильные телефоны в 2016 году составляла более $30 млн, в 2018 году уже $1,3 млрд, а по прогнозам в 2019 году будет $2,1 млрд. Также предполагают, что к 2022 г. наиболее популярными сегментами будут fashion-тематика, одежда, игрушки и фурнитура.

Как начать торговлю в ОАЭ?

Есть три варианта выхода на этот рынок – открыть компанию, но это достаточно сложно; открыть рабочую визу на 2-3 года, что дает возможность оформить ID-карту, которая обязательна для открытия счета в банке и на которую будут поступать средства за товар; или работать с агентом/партнером, который будет представлять ваши интересы в ОАЭ.

Для иностранных инвесторов, которые хотят открыть компанию в ОАЭ есть несколько возможностей. Это «вахтовый метод» или торговля из-за границы, что позволяет торговать из родных стран и экономить на открытии офиса в ОАЭ и работать с крупными оптовыми партиями. Минусом является то, что этот вариант можно применить только к специализированным товарам и услугам. Еще можно работать с дистрибьютором, создать совместное предприятие, открыть свою компанию или купить компанию в ОАЭ.

Как выбрать категорию товара на SOUQ?

В этом маркетплейсе нет аналитики, которая показывала бы какие категории успешные. Мы пробовали продавать товары из разных категорий, чтобы посмотреть на какие из них наибольший спрос. И конечно мы используем Google Trends, Google Planners и Facebook, чтобы выбрать сегмент, пользующийся наибольшим спросом. Например, в Facebook сейчас 1,5 млн лиц, интересующихся маркетплейсом SOUQ.

Как оформить свой онлайн-магазин?

У многих возникнет дилемма, на каком языке должно быть описание товара – арабском или английском? Как ни странно – это английский язык. По запросу на Эмиратском маркетплейсе на английском почти 9000 результатов, по-арабски – в половину меньше. К тому же, описание товара в системе автоматически переводится на арабский. По информации, которую нужно обязательно указать в описании товара – это количество товара, на складе, цена, SKU – код идентификатора продукта, подробное описание и преимущества товара, время и место доставки с учетом логистики и нужно ли отдельно платить за нее, качественное фото на белом фоне, без текста и водяных знаков. Завершение процедуры регистрации интернет-магазина стандартно происходит после подтверждения, которое можно получить в течение 24 часов.

Какие каналы доставки использовать?

Лучше отправлять товар в ОАЭ через национальную почту, которая входит во Всемирный почтовый союз, объединяющий 192 стран мира. То есть вы можете дешево доставить в Эмираты товар из любой страны мира. Внутри страны мы через компанию-партнера или SOUQ доставляем товары с собственного склада или склада на площадке маркетплейса.

И напоследок несколько советов.

  • Обязательно проводите сертификацию товаров и не нарушайте право интеллектуальной собственности

    • Практически все товары, ввозимые в ОАЭ, подлежат сертификации и эти документы нужно оформлять. Если у вас не будет нужных сертификатов на товар, он будет заблокирован, как и ваши счета в банке, а ваша компания автоматически будет считаться закрытой.

  • Не отправляйте запрещенные товары и контрафакт.

    • В ОАЭ табу на наркотики, оружие и взрывчатые вещества, лекарства, фотографии, фильмы и т. д., запрещенные законами страны, чеканные монеты, шины, электронные сигареты, трубки и даже детские часы с GPS трекером и другое. Не стоит торговать здесь и контрафактными товарами.

    Поэтому советую просматривать перечень товаров, подлежащих сертификации, и список запрещенных для ввоза в страну товаров, чтобы избежать закрытия магазина или тюремного заключения или даже приговора к смертной казни.

    Подытоживая, выход на рынок ОАЭ автоматически открывает вам и другие страны Ближнего Востока – Египет, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию с 50 млн потребителей. По оценкам большинства экспертов этот рынок на пороге бума стремительного роста рынка электронной коммерции. Его ожидаемый рост – 30% ежегодно и к 2020 году он увеличится в 4 раза до $20 млрд. Поэтому, не медлите чтобы успеть попасть в число тех ТОП компаний, которые завоюют здесь свой кусок пирога e-commerce.

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