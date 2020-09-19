Яценюк заявил, что Лукашенко уже стал марионеткой Путина

По словам украинского политика, Лукашенко уже является марионеткой Кремля.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас является марионеткой в руках своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заявил премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Украинское государство должно сейчас занять очень четкую позицию в отношении Беларуси. Дело не в Лукашенко. Это еще одна геополитическая игра Владимира Путина. А он является самой большой угрозой для Украины и украинской государственности. Лукашенко уже – марионетка», – считает политик.

По словам Яценюка, нынешние отношения Лукашенко и Путина – это калька отношений между Путиным и Януковичем, «которые привели к тому, что Януковича Путин забрал в Ростов, а затем ввел войска на территорию Украины и начал агрессию против Украины».

Также Яценюк отметил, что ранее Лукашенко имитировал то, что он самостоятельный лидер, а Путин – это не более, чем временный партнер. Сейчас же Лукашенко говорит, что «защищает союзное государство», а это прямая угроза и для национальной безопасности Украины.

«Мы должны вместе с Европейским Союзом и США занять позицию и разграничить. Белорусский народ – это для нас дружественный народ. Лукашенко – является диктатором и авторитарным лидером. И тот человек, который сфальсифицировал выборы, который хочет украсть победу, который лег полностью под Москву и фактически угрожает сегодня Украине», – подытожил политик.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, черный список силовиков, причастных к издевательствам.

Хотите получать оперативные и важные новости?

Подписывайтесь на наши каналы и страницы в соцсетях и присоединяйтесь к группе в

Facebook

: там вы можете размещать собственные новости.

Источник