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Яценюк выступает за введение электронной системы администрирования акцизного сбора для наполнения дорожного фонда (ФОТО)

Политика 10 Ноя 2018
Яценюк выступает за введение электронной системы администрирования акцизного сбора для наполнения дорожного фонда (ФОТО)
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Благодаря дальнейшей работе «таможенного эксперимента», введению электронной системы администрирования акцизного сбора в Украине «гораздо быстрее появятся дороги, будет совсем другой рост экономики и создадутся рабочие места»

Об этом заявил лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции о «объездной дороги Житомира в субботу, 10 ноября.

Он подчеркнул, что сейчас появилось много политических лозунгов о создании рабочих мест, строительстве дорог, строительстве инфраструктуры: «Только ни в одном из этих политических лозунгов не написано, а как это сделать. Никто не дает ответ на этот вопрос».

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что строительство дорог в Украине финансируется за счет нескольких источников, в том числе благодаря введенному его правительством так называемому «таможенному эксперименту».

Арсений Яценюк напомнил, что в июне 2015 года как Премьер-министр внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект: «Если таможня перевыполняет доходы, то сумма перевыполнения доходов по различным областям Украины шла на строительство дорог. Петр Порошенко поддержал эту идею и увеличил количество областей под экспериментом. А правительство Владимира Гройсмана вместе с Владимиром Омеляном реализуют это».

Второй источник финансирования инфраструктуры, подчеркнул лидер НФ — это дорожный фонд, основанный принятым 2016 по инициативе Министерства инфраструктуры и «Народного фронта» законом: «Дорожный фонд — это акцизный налог с реализованных нефтепродуктов. В текущем году это 36 млрд гривен, на следующий год — это уже плюс минимум 10 млрд. Это почти 50 млрд гривен».

Арсений Яценюк также сообщил об инициативе изменить систему администрирования уплаты акцизного сбора: «Масса серых заправок, невероятные объемы реализации контрабандного нефтепродукта. Это все то, что должно идти в бюджет, но не идет. Поэтому электронная система администрирования уплаты акцизного сбора от производителей и продавцов нефтепродуктов — это то, что должно быть сделано в 2019 году».

Это увеличит доходы дорожного фонда и создаст возможность для строительства инфраструктуры и новых дорог, отметил он.

«Мой ответ популистам: расскажите, как вы собираетесь это делать? А если вы не знаете, то посмотрите, как мы это делаем. Вы можете взять, скопировать из наших программных принципов и с нашей экономической программы», — сказал лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев — Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания «Sinohydro Corporation Limited» (Китай). Ориентировочная дата завершения работ — 20 июня 2020. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.

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