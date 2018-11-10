Яценюк выступает за введение электронной системы администрирования акцизного сбора для наполнения дорожного фонда (ФОТО)

Благодаря дальнейшей работе «таможенного эксперимента», введению электронной системы администрирования акцизного сбора в Украине «гораздо быстрее появятся дороги, будет совсем другой рост экономики и создадутся рабочие места»

Об этом заявил лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции о «объездной дороги Житомира в субботу, 10 ноября.

Он подчеркнул, что сейчас появилось много политических лозунгов о создании рабочих мест, строительстве дорог, строительстве инфраструктуры: «Только ни в одном из этих политических лозунгов не написано, а как это сделать. Никто не дает ответ на этот вопрос».

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что строительство дорог в Украине финансируется за счет нескольких источников, в том числе благодаря введенному его правительством так называемому «таможенному эксперименту».

Арсений Яценюк напомнил, что в июне 2015 года как Премьер-министр внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект: «Если таможня перевыполняет доходы, то сумма перевыполнения доходов по различным областям Украины шла на строительство дорог. Петр Порошенко поддержал эту идею и увеличил количество областей под экспериментом. А правительство Владимира Гройсмана вместе с Владимиром Омеляном реализуют это».

Второй источник финансирования инфраструктуры, подчеркнул лидер НФ — это дорожный фонд, основанный принятым 2016 по инициативе Министерства инфраструктуры и «Народного фронта» законом: «Дорожный фонд — это акцизный налог с реализованных нефтепродуктов. В текущем году это 36 млрд гривен, на следующий год — это уже плюс минимум 10 млрд. Это почти 50 млрд гривен».

Арсений Яценюк также сообщил об инициативе изменить систему администрирования уплаты акцизного сбора: «Масса серых заправок, невероятные объемы реализации контрабандного нефтепродукта. Это все то, что должно идти в бюджет, но не идет. Поэтому электронная система администрирования уплаты акцизного сбора от производителей и продавцов нефтепродуктов — это то, что должно быть сделано в 2019 году».

Это увеличит доходы дорожного фонда и создаст возможность для строительства инфраструктуры и новых дорог, отметил он.

«Мой ответ популистам: расскажите, как вы собираетесь это делать? А если вы не знаете, то посмотрите, как мы это делаем. Вы можете взять, скопировать из наших программных принципов и с нашей экономической программы», — сказал лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев — Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания «Sinohydro Corporation Limited» (Китай). Ориентировочная дата завершения работ — 20 июня 2020. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.

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