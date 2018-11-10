Яценюк: Рынок Украины не имеет границ для инвестирования в инфраструктуру (ФОТО, ВИДЕО)

Возможности для инвестиций в инфраструктуру Украины сейчас безграничны

Об этом заявил лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции объездной дороги Житомира в субботу, 10 ноября.

«Наши европейские партнеры должны это понимать», — отметил он.

«Популисты рассказывают, что международные кредиты на проедание. Ложь. Мы берем международные кредиты не только для того, чтобы отдавать кредиты, которые набрали до 2014 года, — мы берем кредиты и для того, чтобы строить дороги», — подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Когда наши европейские партнеры хотят развития украинской экономики, то лучший путь — сделать так, как они сделали в Польше. Польша с 2014-го по 2020-й год получит 27 млрд евро на строительство дорог и инфраструктуры», — подчеркнул он.

«Наше сотрудничество с Европейским Союзом должно базироваться не только на призывах о реформах, не только на нашем Соглашении об ассоциации, потому что это база. Но и на очень конкретных экономических проектах. Мы не просим просто нам подарить деньги. Дайте нам средства на 10- 20-30 лет, так, как вы даете своим партнерам по Европейскому Союзу, в 2,5% годовых, — и в Украине намного быстрее появятся дороги. в Украине будет совсем другой рост экономики. и в Украине будут созданы рабочие места», — сказал Арсений Яценюк.

Он отметил, что все 25 лет независимости в инфраструктуре страны «практически ничего не делалось, были единичные проекты»: «Отрыв Украины, например, от Польши — уже не в миллиардах долларов, это не в десятках миллиардов долларов, а в десятках лет. Поэтому что туда инвестировали невероятные средства».

«Поэтому рынок Украины сейчас не имеет предела для инвестирования в инфраструктуру. И наши европейские партнеры должны это понимать. Это же и для них заработок — это же двусторонняя дорога», — сказал лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев — Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания «Sinohydro Corporation Limited» (Китай). Ориентировочная дата завершения работ — 20 июня 2020. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник