Яценюк рассказал о вызовах выборов 2019 года

По его мнению, выборы 2019 года – это удержание и развитие курса, выбранного в 2014-ом.

nfront.org.ua

«Основной вызов 2019 года – в политике практически не видно людей, которые осознают, что делать в стране, кроме того, как зайти в офис президента или премьера. На сложные вызовы предлагаются простые ответы. Это популизм, выгодный, в том числе, северному соседу», — подчеркнул лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в интервью для партийному изданию НФ.

«Людям рассказывают об увеличении зарплат, но не говорят, где возьмут деньги. О повышении пенсий, но молчат, из каких поступлений. Обещают снизить тарифы, но не дают ответа о финансовых компенсаторах», — подчеркнул он.

Такой популизм, отметил лидер «Народного фронта», «сеет уныние среди граждан Украины»: «Дальше пророссийские силы скажут: видите, вы хотели в Европу, то куда вы пришли?».

«Выборы 2019 года – это удержание курса, выбранного в 2014-м, и его развитие», — сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что в 2019 год «заходим в большинстве своем с негативными ожиданиями». Эта тенденция, по его словам, начала появляться в 2016-м: «Существуют реальные вызовы в экономике – нельзя за несколько месяцев решить проблемы, которые формировались на протяжении 30 лет. Нет прецедентов в мире».

«Негатива, к сожалению, добавила внутренняя борьба за власть, которая не имела ничего общего с ответственностью перед Майданом. Пока ты думаешь, как удержать страну, другие силы работают как диверсанты в твоем тылу», — сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году была сформирована коалиция из пяти партий, конституционное большинство: «Они подписались поддерживать правительство, а не уничтожать его. Но вышли из коалиции. Их официальные заявления были противоположностью тому, под чем они ставили подписи во время формирования коалиции. Те, кто остался, воткнули нож в спину премьеру. Кто тогда занимался снятием правительства? Читайте официальные заявления БПП и Президента. Это была их огромная ошибка».

«В воюющей стране фактически было осуществлено неконституционное отстранение законного правительства, а страна поставлена на грань политического кризиса, паралича государства в условиях вооруженной агрессии», — подчеркнул Арсений Яценюк.

Кризиса в то время не произошло только потому, что «волей нашей команды была удержана стабильность», — подчеркнул он: «Одни играли спичками, а пожар пришлось тушить нам. Мы не разрушили коалицию. Не уничтожили парламент. Не отправили страну на перевыборы по сценарию 2005 года».

«Что произошло тогда в результате самопоедание демократов? Возрождение Януковича. Продление срока пребывания Черноморского флота РФ. Изменение курса страны в сторону России. Отказ Украины от Соглашения об ассоциации с ЕС. Вот цена», — подчеркнул он.

«В 2016 году мы не могли даже думать о таком сценарии. Я горжусь и спасибо команде «Народного фронта», что выстояла под градом дискредитации и лжи. Мы теряли рейтинги, но были той основой, которая в самый ответственный момент спасла страну от хаоса», — сказал Арсений Яценюк.

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