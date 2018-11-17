Яценюк рассказал, что означают его билборды

По его словам, информационная кампания «Народного фронта» — это отчет о проделанной работе.

Арсений Яценюк / фото nfront.org.ua

Информационная кампания «Народного фронта» — «это ответ на то, что было сделано партией, 81 депутатом, которые не разбежались после отставки Премьер-министра Яценюка, а держатся как единая команда уже четыре года. Это ответ на работу 7 членов Кабинета Министров от НФ. И это отчет о том, что сделал я лично», — сказал лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в интервью Радио НВ.

«У меня здесь не только политическая, у меня личная цель — я попал в ужасную дискредитационную кампанию, к которой не был готов», — сказал он.

Один из месседжей кампании, напомнил лидер НФ, — «Остановили дефолт в 2014 году»: «Это то, что было сделано. Мы отвлекли страну от экономической катастрофы в 2014 году. Мало кто верил – я верил и знал, и мы это сделали».

Он напомнил, что когда стал Премьер-министром Украины, на едином казначейском счету было 108 тысяч гривень на всю страну: «Когда я ушел, то оставил 90 миллиардов гривень. Мне приносят расчеты, сколько внешних долгов, — 73 миллиарда долларов. Когда я ушел, я уменьшил этот долг на 6 миллиардов долларов – 67 миллиардов долларов (осталось – Ред.). Бюджетный дефицит – просто sky rocketing (заоблачный — Ред.) — 10%. Мы его вернули на 2,5% буквально за два года».

«Газа нет, газового контракта нет. А по долгам надо платить. Пенсии и зарплаты надо платить. Газ надо найти. Армию и полицию надо создавать. И это все свалилось на плечи Турчинова, мои (потом уже был избран Президент Порошенко) и всей нашей властной команды», — сказал лидер НФ.

Еще одно из достижений – это энергетическая независимость страны. Арсений Яценюк рассказал, что на посту Премьер-министра лично занимался вопросом иска против российского «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж: «Были разные позиции. Я сказал: это моя политическая воля. И мы с юристами, которых наняли, благодаря тому, что имею первое юридическое образование, сидели ночами и планировали, как выиграть это дело. Мы его выиграли. Мы запустили реверсный газ — его никто не мог запустить».

Комментируя премии, которые назначил себе «Нафтогаз» за победу в Стокгольмском арбитраже у российского «Газпрома», Арсений Яценюк сказал: «Знаете, какой я получил бонус? Невероятное ощущение удовольствия победы над российским «Газпромом». Мы показали, кто мы».

Отвечая на вопрос относительно тезисов о «игре на электоральном поле президента, Арсений Яценюк сказал: «Давайте разберемся, кто на чьем электоральном поле играет. Парламентские выборы выиграла Политическая партия «Народный фронт» в 2014 году. 22% украинцев проголосовали именно за «Народный фронт». И я благодарен каждому, кто принял решение проголосовать. Они дали мандат. Да, я понимал, что это правительство камикадзе, и не чувствовал, что электорально так будет плохо, как сегодня. Это еще один урок для меня. А по поводу президента — у президента свой политический путь, у меня свой».

Арсений Яценюк подчеркнул, что «Народный фронт» сейчас работает по всей стране: «Я хочу справедливости по отношению к партии, к ее членам, к фракции, к членам правительства и лично к себе. Есть ли за что меня критиковать? Есть, много за что. Но я прошу, чтобы услышали то, что мы сделали. И те 22% людей, которые за нас проголосовали, знали, за что они отдали свои голоса».

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