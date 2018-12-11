Яценюк: Популизм и игра с сантиментами населения завершается банкротством экономики и крахом страны — Деловая столица

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во вторник, 11 декабря, провел встречу со студентами и преподавателями Тернопольского национального экономического университета (ТНЭУ) по приглашению его руководства

«Без адекватных политиков и адекватной политики не будет ни сильной экономики, ни сильных финансов, ни сильной страны. Страна попала в водоворот популизма и политической лжи. Рассказывают, что только получат власть — завтра повысят зарплаты и пенсии и вообще будет введена новая национальная денежная единица сильнее, чем доллар США или евро. Популизм и игра с сантиментами населения завершается банкротством экономики и крахом страны «, — заявил Яценюк во время встречи, сообщает пресс-служба «НФ».

Яценюк подчеркнул, что является сторонником «очень жесткой бюджетной дисциплины»:

«Нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. Это можно делать год, два или три. Однако если делать так на постоянной основе, это может иметь для страны катастрофические последствия, как произошло в начале 2014 года», — подчеркнул лидер «Народного фронта».

Он напомнил, что когда стал премьер-министром, в конце февраля 2014 г. на Едином казначейском счете было 108 000 гривен: «Нам оставили 108 тысяч на 42 миллиона населения, а еще — 73 миллиарда долларов долгов, которые надо обслуживать».

«Бюджетная дисциплина является залогом в том числе и финансового успеха», — подчеркнул он.

Яценюк также отметил важность эффективности управления государственными финансами. Он напомнил, что в 2014 году бюджетный дефицит составлял 10%: «За год мы сократили его до 2,5%. Да, для этого нужны были непопулярные меры. Но когда мы сбалансируем государственные финансы, это даст еще один толчок для развития экономики».

«Народный фронт», по словам Арсения Яценюка, выступает за расширение полномочий Национального банка: «Считаю, что здесь нужно провести аналогию, которая есть у федеральной резервной системы США. Центральный банк должен отвечать за экономический рост и за создание рабочих мест».

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник