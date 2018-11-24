Яценюк и Аваков осмотрели обустройство государственной границы в Харьковской области (ФОТО)

В субботу, 24 ноября, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк и министр внутренних дел Украины, представитель НФ в правительстве Арсен Аваков побывали на ВПС «Дергачи» Харьковского пограничного отряда

Они осмотрели участок государственной границы с воздуха, проехали вдоль его линии и ознакомились с обустройством отдела пограничной службы «Дергачи».

Арсений Яценюк отметил, что обустройство участка государственной границы вполне соответствует европейскому уровню, и подтверждением этому является то, что некоторые европейские страны заимствуют украинский проект.

Обустройство государственной границы с Россией проводится впервые в истории нашего государства, подчеркнул он: «Те, кто охраняют государственную границу, впервые в истории Украины получили возможность действительно нести службу по охране государственной границы и иметь возможности, как первая линия обороны, останавливать агрессора».

Лидер НФ выразил благодарность пограничной службе, а также нынешнему правительству за то, что этот проект не был остановлен, несмотря на недофинансирование и дискредитационную кампанию.

Он подчеркнул, что попытки определенных политиков дискредитировать проект — это попытка дискредитации в целом идеи государственной границы. Первой кампанию по дискредитации проекта начала Россия, сказал он, однако подхватили ее и внутри страны: «Хочу обратиться к тем, кто дискредитировал этот проект: на кого вы работали и на кого вы работаете до сегодняшнего дня?».

Лидер НФ подчеркнул, что за несколько лет невозможно, как забрасывают критиканы, обустроить почти 2500 км границы, да еще и в условиях недофинансирования: «Понимаю, что было возбуждено уголовное производство за злоупотребления на строительстве границы. Только надо сказать правду, откуда это производство — на основании подписи Премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который дал поручение Министерству внутренних дел провести проверку использования средств государственного бюджета».

«После этого вновь органы делают из этого дешевое политическое шоу. Если нарушили закон — привлеките к ответственности. Если не нарушили закон — привлеките к ответственности тех, которые заявили об этом нарушении», — подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что в связи с этим звучат абсурдные цифры в десятки и сотни миллионов, хотя на весь проект было выделено всего около 800 млн: «Там, где есть злоупотребления, докажите. Докажите в суде. Я буду первый, кто будет аплодировать такому решению. Но если вы превратили свою работу по борьбе с коррупцией на политические лозунги и дискредитацию государственной программы строительства границы — за это тоже нужно нести ответственность».

В свою очередь Арсен Аваков отметил, что сегодня опорный пункт в ВВС «Дергачи» — один из 40, оборудованных вдоль границы: «Уровень качества инженерных сооружений высок. Самое главное здесь — интеллектуальная составляющая и реагирования».

Он сообщил, что в госбюджете нынешнего года заложено поэтапное развитие этого проекта: «После того, как мы практически завершаем в этом году Харьковскую область, переходим на другие области».

«На дискредитацию этого проекта тратится столько денег, что если бы хотя бы половина из них была направлена ​​на проект — мы уже, наверное, (обустраивали границу) на середине Луганской области», — сказал Арсен Аваков.

А председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что темпы обустройства границы необходимо ускорять: «Думаю, будем обращаться и к правительству относительно дополнительного финансирования».

Он подчеркнул, что благодаря обустройству границы эффективность работы пограничной службы буквально за два года значительно увеличилось: «Только в этом году у 20 млн гривен — это задержание контрабанды на участке. Харьковским отрядом задержаны около 11 групп нелегальных мигрантов с организаторами».

Начальник Восточного регионального управления генерал-майор Андрей Игнатьев добавил, что после обустройства в десять раз снизилась противоправная деятельность со стороны преступных группировок на соответствующих участках границы.

Генерал-майор также подчеркнул, что такое обустройство границы — первой линии обороны позволяет значительно экономить человеческий ресурс: «На участок, который, например, раньше охранялась 4-5 пограничными нарядами, сейчас при необходимости мы направляем 1-2 наряда».

Инженерно-техническое обустройство границы состоит из комплексных систем видеонаблюдения и контроля, сплошного противотранспортного рва, контрольно-следовой полосы, невзрывчатых инженерных заграждений и передвижных боевых модулей, которые позволяют создать сплошную зону наблюдения вдоль всей границы, а также является составляющей системы огневого поражения.

Технические средства, составляющие основу системы, связанные в единый комплекс, управляются из единого центра и позволяют отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования.





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