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Яценюк говорит, что импорт электроэнергии из РФ является преступлением

Политика 01 Фев 2021
Яценюк говорит, что импорт электроэнергии из РФ является преступлением
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Это также подрыв международных позиций Украины, подчеркнул политик.

«Восстановление импорта электроэнергии из России — это преступление против безопасности и независимости Украины. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, их защитит народ. Ошибочные решения надо немедленно исправить», — подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

По его убеждению, за такими решениями стоит «не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы». Это также подрыв международных позиций Украины, подчеркнул он.

«Какой смысл европейцам прислушаться к требованиям Украины и отказываться от« Северного потока — 2 », если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы? А все это вместе — цена популизма, некомпетентности и профанации политики. Это именно та цена, которую украинское общество платит за политическую легковерие», — подчеркнул лидер НФ.

За этими процессами можно легко распознать целостную внешнюю логику, подчеркнул Арсений Яценюк.

«Украина снова пытаются задушить газом российского «Газпрома». Чтобы шантажировать и грабить. Перед этим пробовали выторговать подачу воды в оккупированный Крым. Чтобы облегчить жизнь оккупантам и забрать полуостров навсегда. А перед этим придумали провести в Донбассе выборы под дулами российских автоматов. Чтобы закрепить в Украине целую сеть легитимизированных российских ставленников», — напомнил он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что цель этого — установить над Украиной контроль.

«А для того, чтобы отвлечь от себя внимание, дружно закричали со всех московских каналов Украины руководит Вашингтон. Именно Вашингтон, можно подумать, предписывает принимать решения в интересах Кремля. Мне кажется, что пришло время напомнить власти известное правило, уже не раз проверено в Украине. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, нашу безопасность и независимость защитит народ. Вопреки власти. Не надо испытывать волю народа. Ошибочные решения надо немедленно исправить», — подчеркнул Арсений Яценюк.

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