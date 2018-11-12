Ярош определился с кандидатом в президенты

Экс-лидер «Правого сектора» и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош поддержал выдвижение «свободовца» Руслана Кошулинского кандидатом в президенты

Руслан Кошулинский. Фото: УНИАН

Об этом командующий УДА написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Считаю предложение партии «Свобода» о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичной и приемлемой. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины», — написал он.

Ярош подчеркнул, что лично не претендует на мандаты и должности, а также считает взвешенным и правильным отказ главы «Свободы» Олега Тягнибока от участия в президентских выборах, осудив при этом саму идею выборов.

«Остаюсь убежденным, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия», — добавил Ярош.

Читайте также: Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский

Напомним, 14 октября лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента и призвал поддержать и выдвинуть единым кандидатом от националистических сил Руслана Кошулинского.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник