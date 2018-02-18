Яресько опровергла заявления, что МВФ замораживает сотрудничество со странами до выборов

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия законопроекта по Антикоррупционному суду, поднятия газовых тарифов до рыночных цен и внесения изменений в пенсионную реформу

Об этом в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по безопасности сказала бывший министр финансов Украины Наталка Яресько, сообщает «ДС» со ссылкой на Сегодня.

При этом она опровергла утверждения некоторых украинских экспертов о том, что Фонд якобы замораживает сотрудничество со странами за 8-9 месяцев до проведения там выборов.

«Нет, я такого никогда не слышала. Я думаю всем понятно, что не выполнено в меморандуме и чего ждет МВФ. Добавлены ли какие-то новые условия, вопросы или темы, которые необходимо решить, об этом я не знаю. Я знаю, что на этот момент это вопрос антикоррупционного суда, вопрос окончания повышения газовых тарифов до рыночных цен. И если я правильно поняла, там еще есть вопрос по пенсионной реформе», — сказалам Яресько.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник