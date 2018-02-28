Японский гигант Rakuten запускает свою собственную криптовалюту

Крупная японская компания в сфере интернет-коммерции Rakuten (капитализация более $12,5 миллиардов) планирует выпустить свою собственную криптовалюту Rakuten Coin на базе блокчейн-технологии и существующей программы лояльности Rakuten Super Points.

О грядущем событии объявил учредитель и глава компании Rakuten Хироши Микитани во время своего выступления на Всемирном конгрессе по мобильным технологиям (Mobile World Congress) в Барселоне 27 февраля .

Микитани описал новый актив как валюту без границ. Концепция компании заключается в воссоздании сети продавцов и предпринимателей. Нет цели отстранить их от непосредственных клиентов, а наоборот выступить в роли катализатора их взаимоотношений. Философия компании в том, чтобы расширить возможности общества, а не только повысить уровень комфорта.

Система лояльности Rakuten Super Points была запущена 15 лет назад и зарекомендовала себя как весьма успешный проект. За годы его существования общее количество начисленных баллов Super Points для клиентов компании Rakuten превышает 1 триллион, что составляет порядка $9,1 млрд.

Баллы начисляются при каждой покупке, которую совершает клиент на торговой площадке, и могут быть использованы в качестве скидок на будущие покупки или для приобретения определенных товаров или услуг на шоппинг-платформе.

Для привлечения большего числа покупателей компания намерена внедрить программу лояльности на базе блокчейн-технологии и использовать растущий интерес к криптовалютам для увеличения участников программы лояльности в мировом масштабе.

Компания Rakuten пока не озвучила каких-либо деталей относительно точной даты запуска нового сервиса.

Новость о выпуске своей криптовалюты появилась почти через два года после того, как японской компанией Rakuten приобрела интеллектуальные активы процессора Bitcoin-платежей BitNet и открыла лабораторию Rakuten Blockchain Lab с целью изучения возможностей применения блокчейн-технологии в области интернет-коммерции и финтеха.

фото: Rakuten DE / Flickr





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