Япония столкнулась с нехваткой ниндзя

Москва, 20 июля — «Вести.Экономика». Помимо демографического кризиса, Япония столкнулась и с другой проблемой: в стране не хватает ниндзя, пишет Business Insider.

Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

Ига — небольшой город в префектуре Миэ в Центральной Японии — называет себя родиной ниндзя. Каждый год в город с населением около 100 тыс. человек приезжает примерно 30 тыс. туристов, которые хотят посетить ежегодный фестиваль ниндзя.

Город, однако, страдает от депопуляции. Игу покидают молодые люди, которые не хотят жить в глубинке. Чтобы возродить местную экономику, мэр Иги Сакаэ Окамото пытается привлечь больше туристов, популяризируя наследие ниндзя.

«Сейчас в Иге мы очень много работаем, чтобы продвигать ниндзя-туризм и получить максимум экономического результата, — сказал Окамото ведущей «Planet Money» Салли Хершипс. — Например, мы проводим этот фестиваль ниндзя с конца апреля до начала мая. В этот период сюда приезжают гости, а также местные жители. Все будут одеты как ниндзя, будут гулять и получать удовольствие, но в последнее время я чувствую, что этого недостаточно».

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В надежде побудить туристов остаться в Иге дольше чем на день, Окамото переносит мэрию и строит на ее месте второй музей ниндзя. Хотя бюджет не разглашается, сообщается, что Окамото получил финансирование от центрального правительства.

Однако проект сталкивается с некоторыми препятствиями. Для развития туризма Ига должна привлечь людей, которые будут жить и работать в городе. Требуются не только планировщики и строители, но и сами ниндзя. В Иге не хватает тех, кто мог бы исполнять эту роль.

«Но эта работа может многое предложить, — говорит Хершипс. — Во-первых, оплата достаточно конкурентоспособная. Сегодня ниндзя могут заработать от $23 тыс. до около $85 тыс. — это действительно солидная зарплата и на самом деле намного больше, чем зарабатывали настоящие ниндзя в средневековой Японии».

Но в условиях сверхжесткого рынка труда в Японии трудно найти рабочих, не говоря уже об узкоспециализированных исполнителях роли ниндзя.

Как сообщали «Вести.Экономика», уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в мае снизился до с 2,5% до 2,2%, достигнув минимума с 1992 г.

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