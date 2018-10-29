Януковичу разрешили выступить в суде с последним словом

Экс-президенту Виктору Януковичу будет предоставлена возможность выступить в суде с последним словом по делу о государственной измене

Экс-президенту Виктору Януковичу будет предоставлена возможность выступить в суде с последним словом

Об этом во время заседания в понедельник, 29 октября, заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает «ДС» со ссылкой на «УНН».

«Принимая во внимание, что Виктор Янукович пропустил стадию судебных прений, поскольку, согласно требованиям УПК Украины, обвиняемый выступает перед защитниками, суд предоставит ему возможность обратиться в суде с последним словом… Дата стадии последнего слова будет дополнительно согласована с уважаемой стороной обвинения и уважаемой стороной защиты», — сказал Девятко.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что адвокат экс-президента Украины в деле о его госизмене заявил, что Виктор Янукович для последнего слова придет в суд лично.

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