Янукович подал иск против Луценко

Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10:00 13 сентября.

Виктор Янукович / фото REUTERS

Бывший президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом говорится на сайте суда, пишет lb.ua.

Согласно постановлению, суд принял исковое заявление Януковича, которое он подал еще 23 июня, к рассмотрению. Однако, в постановлении не указывается, что именно он просит опровергнуть.

Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10:00 13 сентября.

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Кроме того, суд обязал ГПУ и Луценко в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства подать отзыв на иск.

Ранее УНИАН сообщал, что Британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP (JHA LLP), представляющая интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с официальным письмом. В письме требовалось официально и публично извиниться за высказывания в адрес Януковича, которые глава ГПУ озвучил 23 мая 2018 года на заседании ООН. Тогда Луценко сообщил о причастности экс-главы Украины и его окружения к хищению 40 млрд долларов и о спецконфискации 1,5 млрд долларов по решению Краматорского районного суда.

Напомним, 30 июля районный суд Киева приступит к судебным дебатам между сторонами процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Януковича судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории России.

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