Янукович о сотрудничестве с Манафортом: Личных контактов не было, он работал с АП

Из открытых источников

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции в Москве, которую транслировал телеканал «112 Украина», рассказал о сотрудничестве со своим бывшим советником Полом Манафортом.

По его словам, совместная работа с Манафортом началась во второй половине 2005 года, избирательная кампания по выборам в парламент 2006 года прошла при его участии. «Затем были выборы 2007 года, осенью. Затем были президентские выборы в 2010 году», — пояснил Янукович.

«Все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом «Партии регионов». Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу. Эта тема с ним у меня никогда не обсуждалась», — сказал экс-президент.

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«После выборов 2010 года Пол Манафорт был моим советником на общественных началах. Я с ним встречался всегда, когда принимали советников; у меня внештатных было очень много. Но когда рассматривались какие-то международные вопросы, Манафорт как советник принимал в них участие. Как таковых личных контактов с ним у меня не было. Он работал в основном с Администрацией президента. Это был такой порядок. После того, как я выехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал. Вся информация, которая есть в СМИ о нем, – я ею пользуюсь, не более того», — пояснил он.

Напомним, что Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. Согласно обвинительному заключению, он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича».

В октябре Манафорт и Гейтс были помещены под домашний арест. Их освободили из-под него в январе этого года.

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