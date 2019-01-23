Янукович не будет слушать приговор, — СМИ. Новости политики — Деловая столица

Беглый экс-президент Виктор Янукович не сможет участвовать в оглашении приговора по делу о его госизмене, в чем, якобы, виноват киевский суд

Виктор Янукович не сможет участвовать в оглашении приговора по делу о его госизмене. Фото: EPA/UPG

Об этом в комментарии УНН сказал его адвокат Виталий Сердюк, передает «ДС».

Защитник объясняет это тем, что его клиент не был должным образом проинформирован.

«Суд сделал все возможное для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. В частности, относительно завтрашнего заседания суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Виктору Януковичу не является проинформированным, не считается и не может считаться уведомленным», — сказал Сердюк.

Адвокат добавил, что у защитников нет возможности поехать в срочную командировку и вернуться к началу завтрашнего провозглашения приговора.

«Поэтому любой приговор с учетом допущенных процессуальных нарушений будет ничтожным, независимо от того, какой он будет по существу», — выразил он позицию стороны защиты.

Напомним, в четверг, 24 января, с девяти утра Оболонский районный суд Киева начнет оглашение приговора в рамках дела о государственной измене Януковича.

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