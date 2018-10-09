«Яндекс» запустил гид по электронной коммерции для чайников

Гид по e-commerce

Начал работу информационный портал «Яндекс.Маркета», где размещены различные материалы для продавцов и производителей. На портале можно найти обзоры решений для предпринимателей, новости «Яндекс.Маркета», есть также обучающие курсы и ролики. Портал упростит доступ к материалам, облегчающим работу с сервисами и инструментами «Яндекс.Маркета» для бизнеса.

Группа материалов, представленных на портале, посвящена рынку e-commerce. Сюда относятся исследования, анонсы мероприятий и рассказы предпринимателей о своих историях успеха. Создатели портала считают, что этими материалами могут заинтересоваться как магазины и производители, так и другие читатели, имеющие отношение к рынку электронной коммерции, в том числе СМИ и рекламные агентства.

В комментариях к новостям и исследованиям на портале можно задать вопросы сотрудникам «Яндекс.Маркета». Свои идеи насчет материалов, которые могли бы быть интересны пользователям портала, можно присылать на адрес insights@yandex-team.ru.

Рубрики портала

На портале есть рубрики «Новости», «Решения для продавцов», «Решения для производителей», «Исследования», «Кейсы», «Обучение» и «Мероприятия». «Решения для продавцов» включают в себя доступ к витринам «Маркета» и «Беру», статистику с отчетами по ассортименту магазина и продажам, а также данными о конкурентах, сервисы для организации доставки и приема онлайн-платежей и отслеживание позиции сайта в поиске.

Производитель может прямо на портале подать заявку на оформление брендированной витрины и создание личного кабинета на маркетплейсе, ознакомиться с информацией по продвижению моделей в каталогах «Яндекс.Маркета», узнать, как наладить обратную связь с покупателями, получить инструкции по созданию и редактированию карточек товаров.

«Яндекс» запустил информационно-образовательный портал по электронной коммерции

В рубрике «Исследования» можно найти материалы типа «На что обращают внимание при выборе смартфона», «Спрос и цены на автомобильные шины», «Какие гаджеты искали на «Яндекс.Маркете» в период отпусков» и т. д. В рубрике «Кейсы» представлены рекомендации от руководителей различных компаний-продавцов на темы типа «Как с помощью PriceLabs получить в 2 раза больше заказов с «Маркета» в пределах заданного CPO», «Как оптимизировать бизнес-процессы с помощью «Маркета» и «Доставки» и прочее.

В разделе «Обучение» присутствуют курсы «Основы работы на «Маркете», «Все про прайс-лист для «Маркета», «Ставки и продвижение», «Оценка эффективности», «Курс по «Яндекс.Доставке», «Яндекс.Метрика» для начинающих» и прочие. Те, кто уже хорошо знаком с маркетплейсом, могут здесь же пройти сертификацию.

Что такое «Яндекс.Маркет»

«Яндекс.Маркет» — этот площадка, на которой покупатель может сравнить цены, выбрать и приобрести товары. На сервисе размещены описания и характеристики товаров, фильтры по параметрам, сравнение моделей и цен, отзывы покупателей о товарах и магазинах, видеообзоры, рейтинги продавцов и т. п. Как сообщает «Яндекс», на «Маркете» насчитывается порядка 160 млн предложений от более чем 20 тыс. интернет-магазинов. На «Яндекс.Маркет», по данным компании, ежедневно заходит около 3 млн. пользователей.

Напомним, в мае в интернете начал работу совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка, получивший название «Беру». Стоимость предприятия составляет 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. были предоставлены «Яндексу» Сбербанком по условиям сделки. 10% акций нового предприятия пошли в опционной фонд для сотрудников, остальные были поровну разделены между «Яндексом» и Сбербанком. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon».

Совместное предприятие будет работать по трем направлениям. Во-первых, оно займется развитием маркетплейса — розничной площадки в интернете, где покупатели смогут приобретать товары у различных продавцов. Площадка самостоятельно будет осуществлять обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистической цепочки и доставки покупок.

Во-вторых, совместное предприятие будет работать в направлении развития трансграничной онлайн-торговли. Третьим направлением станет развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.

Источник