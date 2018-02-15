«Яндекс» увеличил выручку на четверть в 2017 году — до 94 млрд рублей

Наиболее высокий рост показали экспериментальное направление и такси.

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По итогам 2017 года выручка «Яндекса» выросла на 24% и составила 94,1 млрд рублей, говорится в отчётности интернет-компании. Чистая прибыль увеличилась на 28% и составила 8,7 млрд рублей.

В четвёртом квартале выручка «Яндекса» выросла на 26%, до 27,9 млрд рублей. Чистая прибыль по сравнению с показателями за октябрь-декабрь 2016 года увеличилась на 189% и составила 3,5 млрд рублей.

Основным источником дохода «Яндекса» остаётся реклама, которая в структуре общей выручки в четвёртом квартале заняла 90%. За октябрь-декабрь выручка «Яндекса» от интернет-рекламы составила 25 млрд, а за год — 87,4 млрд рублей.

Среди других проектов высокие темпы роста показал сегмент «Такси», в который входят «Яндекс.Такси» и сервис доставки еды FoodFox, приобретённый компанией в декабре 2017 года. В четвёртом квартале выручка этого направления увеличилась на 191% и составила 2,2 млрд рублей, по итогам года — на 111%, до 4,9 млрд рублей.

Выручка «Яндекс.Маркета» (сегмент «Электронная коммерция») за 2017 год выросла только на 5% и составила почти 5 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году выручка этого сегмента увеличилась на 39%, до 4,7 млрд рублей.

Выручка экспериментального направления за 2017 год удвоилась и достигла 1,6 млрд рублей. В отчётный период в этот сегмент входили поиск и сайт «Яндекса» в Турции, рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен», Yandex Data Factory, а также медиасервисы («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка». «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма»). В январе 2018 года «Яндекс» выделил медиасервисы в отдельную компанию, в будущем их доходы будут считаться отдельно.

Доля «Яндекса» на российском рынке интернет-поиска к концу 2017 года составила 56,7% против 55,4% в декабре 2016 года. Доля поисковых запросов в «Яндексе» с Android-устройств в четвёртом квартале 2017 года составила 45% против 37% годом ранее.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы «Яндекса» в четвёртом квартале выросли на 25% и составили 8 млрд рублей. По итогам 2017 года затраты компании увеличились на 51%, до 27,1 млрд рублей. «Яндекс» продолжает активно инвестировать в рекламу и маркетинг для поддержания своих бизнес-сегментов, в основном «Такси», говорится в отчётности.

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