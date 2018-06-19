Яндекс.Маркет предлагает снизить пошлину на зарубежные интернет-покупки

В «Яндекс.Маркете» поддерживают инициативу Федеральной таможенной службы РФ ввести таможенные пошлины для любых интернет-покупок из-за границы, однако считают размер пошлины в 20 % слишком высоким.

«В целом, мы поддерживаем снижение лимита для трансграничных игроков рынка электронной коммерции, но считаем 20%-ый налог для посылок из-за рубежа очень высоким», — прокомментировали ситуацию в «Яндекс.Маркете».

По мнению представителя компании, если показатель среднего чека посылок из зарубежных интернет магазинов будет низким, а логистические затраты на международную пересылку высокими, то сам бизнес может стать нерентабельным. «Продавцы будут вынуждены отразить данные изменения в цене товара. Нагрузка ляжет на плечи покупателей, которые используют этот канал покупок в попытке сэкономить, а значит наиболее чувствительны к колебаниям цен», — резюмировали в «Яндекс.Маркете».

Источник: Ведомости





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