Яндекс.Маркет готовится выйти на рынок трансграничной торговли

Совместное предприятие Сбербанка и Яндекса — «Яндекс.Маркет» — договорилось о сотрудничестве с турецким холдингом Ziylan Group — одним из крупнейших производителей и продавцов обуви в Европе.

Информацией поделился директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев. Также ее подтвердил менеджер по международному развитию в сфере e-commerce Ziylan Group Орхан Сентюрк. Это первое соглашение для будущей платформы трансграничной торговли, которую планируется запустить в октябре 2018 года.

Соглашение с Ziylan Group позволит выбирать на «Яндекс.Маркете» более чем из 20 тыс. товарных предложений обуви. Товары можно будет получить с помощью бесплатной экспресс-доставки от DPD. Зарабатывать СП будет за счет комиссии, размер которой партнеры не раскрывают.

Рост трансграничных покупок в интернет-магазинах замедлился в 2017 году до 24%, объем рынка составил 374,3 млрд руб., при этом категория одежды и обуви остается самой популярной среди российских интернет-покупателей, оценивала ранее Ассоциация компаний интернет-торговли. В 2017 году доля категории во всем трансграничном сегменте составила 38%, то есть более 142,2 млрд руб. Китай традиционно занимает около 90% всего рынка.

В России уже продавали обувь отдельных брендов Ziylan Group, но сейчас, по сути, речь идет о полноценном выходе компании в Россию, считают эксперты.

Партнерство между «Яндекс.Маркетом» и Ziylan Group можно рассматривать как начало выхода российской компании в крупнейшую категорию, но успех здесь не гарантирован, отмечают аналитики.

Источник: Коммерсант.ru





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