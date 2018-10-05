Яндекс.Маркет дарит миллион в честь дня рождения

Яндекс.Маркет отметит свой 18-й день рождения праздничной викториной.

С 9 по 26 октября у посетителей сервиса появится возможность выиграть ценные подарки и побороться за главный приз – 1 000 000 рублей. Ведущим викторины станет Максим Виторган – известный российский актер театра и кино.

В рамках викторины зарегистрированным пользователям сервиса предстоит ответить на серию вопросов о Яндекс.Маркете, торговле в целом и представленных на площадке товарах. Каждый ответивший правильно на 12 вопросов получит промокод на 1 000 рублей для совершения покупки на новом маркетплейсе Беру, а победителю дня, ответившему правильно на максимальное количество вопросов достанется приз — полезный гаджет.

Финал викторины состоится 26 октября. Принять участие в нем смогут только те, кто хотя бы раз ответил правильно на 12 вопросов в течение предшествующего периода. Миллион рублей получит пользователь, ответивший на максимальное количество вопросов в этот день.

Яндекс.Маркет — сервис для выбора и покупки товаров. Пользователям сервиса доступны подробные описания и характеристики товаров, фильтры по параметрам, сравнение моделей и цен, отзывы покупателей о товарах и магазинах, видеообзоры, рейтинги продавцов и другие возможности, которые помогают покупателям сделать правильный выбор. На сервисе собрано более 160 миллионов товарных предложений от более чем 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов. Ежедневно Яндекс.Маркет посещают около 3 миллионов пользователей

Ранее мы сообщили, что Яндекс.Маркет и Mars Petcare узнали, как в России покупают товары для домашних животных.





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