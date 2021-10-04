Якутского шамана Александра Габышева поместили в психбольницу Новосибирска

Шаман из Якутии Александр Габышев 25 сентября был направлен на лечение в новосибирскую психбольницу специализированного типа Минздрава РФ. Это следует из официального ответа СИЗО №1 Якутска на запрос защиты Александра Габышева. Документ на своей странице в Facebook разместил его адвокат Алексей Прянишников.

ФКУ Минздрава РФ «Новосибирская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» — единственная за Уралом лечебница подобного типа. Она рассчитана на 200 пациентов. Как указывается на сайте медучреждения, в нем находятся психически больные, совершившие общественно опасные деяния и представляющие особую опасность для себя или других лиц и требующие постоянного и интенсивного наблюдения.

Шамана Александра Габышева признали невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили в Якутском психоневрологическом диспансере, ранее сообщал адвокат Алексей Прянишников. Экспертизу проводили в рамках уголовного дела о насилии в отношении росгвардейца.

Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять Путина». В сентябре 2019 года его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и отправили обратно в Якутию. С мая по июль 2020 года находился в Якутском республиканском психоневрологическом диспансер. О своем новом походе, который должен был начаться в марте, шаман объявил 11 января. Он планировал доехать до Москвы на белом коне, встретившись перед этим со своими соратниками в Иркутске.

Илья Николаев