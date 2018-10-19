Ядерная энергетика в ближайшие 20 лет будет драйвером экономического развития Украины, – Центр Разумкова

19 октября 2018, пятница, 19:30 456

2018-10-19T19:30:00+03:00 Экономика 2018-10-19T19:30:07+03:00

Українські Новини

Українські Новини Ядерная энергетика в ближайшие 20 лет будет драйвером экономического развития Украины, – Центр Разумкова

Ровенская АЭС. Фото: korrespondent.net

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова спрогнозировал, что экономика Украины в ближайшие 20 лет не способна нормально развиваться без атомной генерации.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время презентации исследования «Роль и место украинской энергетики в мировых энергетических процессах» в Институте европейской политики.

«Ядерная энергетика более благоприятная к достижению целей декарбонизации сравнению с угольным сектором», — сказал Омельченко.

Эксперт также отмечает важность того, что Украина одной из первых присоединилась к Парижскому климатическому соглашению. Поэтому приоритетной целью должно стать декарбонизация, которая будет достигнута благодаря повышению эффективности использования энергии, динамическому применению возобновляемой энергетики (ВИЭ) и снижению использования угля.

Напомним, мероприятие проходило 17 октября 2018 года в Институте европейского политики открытого общества (OSEPI), который находится в г. Брюссель (Бельгия).

Спикерами были Торстен Воллерт, руководитель группы по вопросам энергетики и окружающей среды Группы поддержки Украины в Европейской комиссии и Кристиан Егенгофер, руководитель программы «Энергия и климат» Центра исследования энергетики.





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