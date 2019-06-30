«Я продолжаю железнодорожную династию, которую в 1943 году начал мой дед»

Для выпускников вузов Приморского края настала горячая пора, когда необходимо на деле доказать, какими знаниями они овладели за годы учебы. Сейчас в регионе востребованы перспективные, целеустремленные молодые люди. Именно им предстоит в скором времени занять руководящие посты по выбранной специализации. Ярким примером для молодежи, выбравшей работу на железной дороге, стал главный инженер Владивостокского регионального центра связи ОАО «РЖД» Павел Панченко. Он не только быстро выстроил карьеру, начав работу с рядового электромеханика, но и получил звание Профессионального инженера России, победив в 2018 году на ежегодном Всероссийском конкурсе «Инженер года». Как научиться оценивать собственный уровень, почему нужно постоянно саморазвиваться и что нужно делать, чтобы правильно строить карьеру, Павел Панченко рассказал «Приморской газете».

— Начнем с главного: как молодому человеку, живущему в Приморье, можно быстро достичь руководящей работы? Вот вы почему пошли работать на железную дорогу?



— Я продолжаю железнодорожную династию семьи Панченко, которую в 1943 году начал мой дед. Последовавший за ним мой отец также всю свою сознательную жизнь посвятил железной дороге, отработав 25 лет главным инженером. Мои детские воспоминания неразрывно связаны со звонками диспетчера, с ночными выездами отца на повреждения и частыми командировками. Думаю, мое будущее было предопределено и подсознательно я уже был готов к работе на железной дороге. Хотя, когда я закончил школу (с золотой медалью), то сначала хотел подать документы во ВГУЭС на факультет «Мировая экономика» — прельщала возможность ездить в зарубежные командировки.

— Что же или кто удержал вас от этого шага?



— Отец предложил после владивостокского университета съездить (на поезде!) в Хабаровск и посмотреть что из себя представляет Дальневосточный госуниверситет путей сообщения (ДВГУПС). Приехали с ним туда, и я остался, выбрав специальность «Системы передачи и распределения информации» — настолько вуз меня впечатлил: фундаментальное сооружение и внутри порядок и тишина. Сразу было видно, что это серьезное учебное заведение.

— Так с чего же началась ваша карьера? В 2004-м вы закончили вуз и…?



— Я учился по целевому договору от одного из предприятий железной дороги, расположенных в моем родном городе Спасске-Дальнем. По условиям договора необходимо было вернуться и отработать вложенные в мое обучение деньги как минимум за три года. Так что, получив диплом, я вернулся на Спасскую дистанцию сигнализации, связи и вычислительной техники. Здесь я начал свою работу в должности электромеханика связи. Обслуживал устройства связи на станциях, ремонтировал оборудование. Точнее, выполнял профилактические работы, которые помогали выявить предотказное состояние аппаратуры и вовремя провести ее ремонт.

— Ну, так можно всю жизни проработать, заменяя в технике вышедшие из строя блоки на новые. А с чего начинается движение вверх?

— Проработав электромехаником ровно год, я получил назначение на должность старшего электромеханика, став ответственным за бригаду в количестве 7-10 человек. Потому что к этому времени я себя уже хорошо зарекомендовал на участке. К тому же уже активно шло реформирование компании «РЖД», и связистов выделили в отдельное предприятие. Административно-управленческий персонал появился во Владивостоке, а мы продолжили работу в Спасске. В 2011 году мне предложили перейти на работу в столицу Приморья в технический отдел. Ровно через год я дорос до начальника отдела, а затем (с августа 2012 года) стал главным инженером. Можно сказать, что карьера продвигалась по классической схеме: сначала по горизонтали, когда развиваешься как квалифицированный специалист в своей области, а затем — вертикально, переходя в руководители.

— Какие задачи решает центр связи, которым вы руководите?



— Основное направление деятельности Владивостокского регионального центра связи — обеспечить качественными услугами связи всех участников перевозочного процесса. Это телефонная связь, радиосвязь, а также — громкоговорящая и спутниковая. Сейчас активно развиваем видеоконференцсвязь. Благодаря нашей работе машинист поезда, где бы ни находился его состав, должен иметь возможность вызвать дежурного по станции, расположенной впереди или позади поезда. И мы делаем так, чтобы между станциями не было зон неуверенного приема. Связь должна быть везде!

— Вы обеспечиваете связью…



— Весь Приморский край! От Владивостока на юге, до станции Звеньевая — на севере, дальше уже Хабаровский край.

Летать, как соколы

— Мне, как пассажиру, кажется, что железная дорога не развивается. Кроме новых электричек и обновленного тоннеля, ничего больше из новинок и назвать не смогу.

Кстати

Брендовое название высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов Velaro получили в честь сокола-сапсана (Falco peregrinus)

— РЖД работает по всей стране, поэтому произвести какие-то инновации сразу на всех участках не получится. Скажем, сейчас на западе страны очень популярны высокоскоростные электропоезда «Сапсан», соединившие Москву и Санкт-Петербург. Пассажиры предпочитают этот вид транспорта даже самолетам. Хотя бы потому, что поезд прибывает из центра одной столицы в центр другой. И людям не надо тратить время, чтобы добраться из аэропорта. Также высокоскоростное движение стало работать перед Олимпиадой в Сочи. Во Владивостоке из нового я бы назвал (кроме электричек) еще и интермодальные поезда, которые стали ходить в аэропорт с открытием форума АТЭС. Я считаю, что это было знаковое для Приморья событие, ведь у нас построили новую ветку железной дороги.

— А будет ли у нас свой «Сапсан»? Уж очень хочется на нем прокатиться!

— РЖД приняло программу развития высокоскоростного движения по всей стране. Я видел в этой программе участок Хабаровск — Владивосток. Но появится он не завтра. В лучшем случае — в конце 20-х годов текущего столетия. Дело в том, что к такому транспорту предъявляются очень жесткие требования. Ведь у него скорость движения более 200 км/ч. А в Приморье даже с обычным движением очень большой травматизм граждан на железной дороге. Поэтому, прежде чем «Сапсан» встанет на приморские рельсы, все пути придется оградить забором, чтобы предотвратить внезапный выход людей. Да и деньги на обслуживание высокоскоростного поезда нужно будет где-то найти, причем, не малые.

Перспективы на производстве





— Все жалуются на одну и ту же проблему: молодежи мало. Как у вас с кадрами?



— Тоже мало. Ведь университет путей сообщения находится в Хабаровске, и молодежь, проучившись там 5 лет, хочет остаться в бывшей столице Дальнего Востока. Или переехать в нынешнюю. А вот на небольшую станцию, которая далеко расположена от Владивостока или Хабаровска, редко кто хочет ехать. Лишь те, кто там родился, может еще и вернутся к родителям, да и то не все. К тому же сейчас у молодежи менталитет другой: они хотят все и сразу. Чтобы зарплата была большая и к ней — высокая должность. Но, как я уже говорил, лучше сначала пройти все карьерные ступени, тогда легче будет в дальнейшем — для понимания всего процесса изнутри. Правда, в прошлом году к нам распределились сразу два выпускника. Для нас это очень хорошо. И у них есть перспективы.

— То есть они тоже смогут, пусть и со временем, занять руководящие должности?



— Мой рост шел через участие в молодежных программах, которых сейчас в Приморском крае проводится очень много, и всегда можно найти интересную для себя. Это грамотно выстроенные курс и стратегия, ведь за молодым поколением — будущее. Поэтому все больше и больше молодых людей выдвигаются на руководящие должности. Они — руководители новой формации, со свежими взглядами и новыми идеями, которые должны изменить жизнь приморцев в лучшую сторону. И чтобы доказать, что ты достоин руководящей должности, нужно в этих программах побеждать. Для меня одной из первых таких программ стал форум, который так и назывался «Я — будущее компании!». Затем участвовал в молодежных конкурсах инновационных проектов «Новое звено», которые направлены на развитие научной и технической инициативы у молодых работников и вовлечение их в решение корпоративных задач. После программы «Лидеры перемен» я понял, что можно добиваться поставленной цели, если действительно этого хочешь, и работать над этим. Знание английского языка, например, позволило мне пройти отбор и принять участие в международных секциях на ежегодных слетах молодежи, проводимых железнодорожниками. После чего меня пригласили для участия в международной стажировке в компании VR Group (железные дороги Финляндии) в рамках программы по обмену опытом среди высокопотенциальных и наиболее перспективных молодых руководителей и специалистов.

Поэтому я считаю, что любое молодежное мероприятие — это замечательная коммуникационная площадка, где ты можешь поделиться своими мыслями и обменяться информацией с молодыми коллегами, обсудить и, возможно, найти решение определенных проблем. А ведь у молодых людей они схожи: жилье, зарплата, карьерный рост, спорт, свободное время. Хочу посоветовать всем молодым работникам быть активными во различных сферах деятельности, проявлять инициативу, постоянно самообразовываться и развиваться, добиваться поставленных целей, не бояться различных трудностей и делать чуть больше, чем предусмотрено вашей должностной инструкцией. И вы увидите, что результат не заставит себя ждать!

Вадим Кочугов





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