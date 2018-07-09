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«Я мог бы стать Мориарти в мире киберпреступности»: эксперт по IT-безопасности Сачков о хакерах, деньгах и спецслужбах

Мировая экономика 09 Июл 2018
«Я мог бы стать Мориарти в мире киберпреступности»: эксперт по IT-безопасности Сачков о хакерах, деньгах и спецслужбах
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Число киберпреступлений в мире стремительно растёт. Из-за действий киберпреступников мировая экономика ежегодно теряет несколько триллионов долларов, в то время как ущерб от всех прочих противоправных действий исчисляется миллиардами. Об этом в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе заявил Илья Сачков, руководитель компании, работающей в области компьютерной безопасности. Он отметил, что сегодня жертвой хакерской атаки может стать каждый владелец смартфона, в том числе дети. Сачков также рассказал, почему многие хакеры не заинтересованы в работе на спецслужбы, и пояснил, как ловят кибернарушителей с помощью интернет-ловушек.

— Можно ли говорить, что сейчас по масштабам глобальная киберпреступность сопоставима с незаконным оборотом оружия или наркотиков?

 Простая статистика на 2015 год: объём кибепреступлений в денежном эквиваленте — три триллиона долларов, а «классическая преступность», к примеру наркоторговля, исчисляется в миллиардах. То есть по деньгам разница огромная.

— Получается, что киберпреступность уже больше торговли оружием и наркотиками?

— Да, больше и того и другого.

Можно ли говорить о том, что сейчас практически любой человек рискует стать жертвой киберпреступления?

 Многие скажут: «Я для киберпреступников интереса не представляю. С чего бы мне о них беспокоиться?» Но при наличии любого цифрового устройства или пластиковой карты ты уже оказываешься в зоне риска, поскольку киберпреступники могут навредить тебе двумя путями. Они могут украсть твои деньги, похитить твою информацию и, скажем, уничтожить твою репутацию, если на твоём устройстве есть какие-либо конфиденциальные сведения. Так что в зоне риска находится каждый — прежде всего из-за смартфонов, в том числе дети.

Но, согласитесь, одно дело — взломать Bank оf America и опустошить счета на триллионы долларов, а другое — взломать счёт человека, у которого там десять долларов. Какие преступления вас больше интересуют — крупные или мелкие?

— И те и другие. У разных преступных групп в киберпространстве разная специализация. Одни работают масштабно: в год они могут провернуть одну аферу, но очень крупную. Другим интересно осуществлять в цифровом пространстве мелкие преступления, нацеленные на рядовых граждан. Наша задача — противодействовать киберпреступности вне зависимости от того, какие именно деяния та или иная группировка совершает в киберпространстве.

Вы занимаетесь не только защитой, но и расследованием, поиском преступников и передачей их правоохранительным органам. Разве эту работу не следует оставить государству?

— Лично мне глубоко противна киберпреступность, как и преступность в целом. Я разработчик и использую свой технический склад ума, чтобы делать то, что мне нравится. Нужен тот, кто, применяя передовые технические средства, очень быстро соберёт цифровые доказательства, а затем передаст их правоохранительным органам. Сомневаюсь, что в какой угодно стране власти могли бы решить все вопросы с киберпреступностью самостоятельно.

— Бывало ли такое, что вы находили киберпреступную сеть и понимали, что она связана с оргпреступностью — например, обладает реальным оружием?

 Мне кажется, в последние лет десять все они были связаны с организованной преступностью. К примеру, распространена кража денег через интернет-банкинг. Для этого хакер заражает твоё устройство вирусом (это технический вопрос), но после этого ему нужно вывести украденные средства. На этом уже специализируется оргпреступность, которая занимается отмыванием денег и прочим.

То, что вы преследуете преступников в киберпространстве, не отражается на вашей реальной жизни?

— У нас было два случая, представлявших реальную угрозу: стреляли из настоящего оружия по окнам нашего офиса и по машине нашего сотрудника. Но с точки зрения расследования это поступок очень глупый, потому что так становится проще выследить их. Если человек в дополнение к киберпреступлению совершает ещё и обычное, привлечь его к уголовной ответственности становится проще.

 Что-то вроде предостережения киберпреступникам: если не хотите, чтобы вас поймали, не применяйте силу в реальности?

— Да. Во многих случаях мы понимаем, что не можем привлечь кого-то к ответственности по закону, и пытаемся найти что-то против него в физическом мире: нелегальный бизнес, нарушение налогового законодательства, а в некоторых случаях мы находим детскую порнографию и много других гнусных вещей.

— Я знаю, что вы очень востребованы не только в России, но и за рубежом, потому что знаете, как работают русские хакеры. Сейчас русские хакеры — номер один в мире киберпреступности?

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 Правильнее, наверное, будет сказать «русскоязычные», потому что «русские хакеры» не означает «российские граждане». Согласно статистике Европола, 3/4 тщательно разработанных вирусов — из русскоязычного сегмента. Причин много, но первая из них в том, что после распада Советского Союза многие талантливые люди с хорошим образованием оказались не в состоянии найти хорошую работу, а семью кормить надо. Это стало восприниматься как, знаете, «французы знамениты своим шампанским, а русскоязычные — своими хакерами».

— Чем отличаются между собой киберпреступники из разных стран? У них разный стиль? В чём это проявляется?

— Есть хакеры-создатели, которые придумывают новые вирусы, находят новые виды жертв. Например, русскоязычные — создатели. Другие, как правило, используют то, что придумали, и в ряде случаев делают это успешнее самих создателей. Так что я бы выделил два основных типа: создателей и тех, кто использует то, что уже разработано.

Небольшое разнообразие.

— Есть много технических специализаций. К тому же в наши дни существует множество интернациональных групп, в которые входят российские, американские, китайские хакеры.

А есть собственно американские хакеры?

— Это как с обычными преступниками — разве вы знаете хоть одну страну, где их нет? Так и здесь, как «белые» хакеры, так и «чёрные»: «белые» — те, кто работает в компаниях по кибербезопасности, а «чёрные» совершают преступления. В США регулярно проходит крупная хакерская конференция Black Hat, и если посмотреть список выступающих, среди них много американцев.

В обществе до сих пор существуют несколько романтические представления о хакерах их считают этакими «ботаниками», юными гениями или борцами с системой. Это соответствует действительности? 

— Двадцать лет назад среди хакеров было много таких людей. Но в наши дни, если кто-то крадёт ваши деньги с банковского счёта, — это обычное преступление. Есть небольшой процент «ботаников», попавших в дурную компанию. Но таких немного. 

Вы досконально знаете подноготную кибербезопасности — как поставить защиту и как её взломать. Вы умеете всё, что умеют хакеры. Между вами не такая уж большая разница

— Есть огромная разница на уровне сознания. Мы очень отличаемся друг от друга. Я не думаю, что кто-то из моей команды стал бы заниматься преступной деятельностью. Чтобы уменьшить уровень риска, мы беседуем с родителями, с учителями. Мы используем разные методы контроля, которые кто-то не одобряет: детектор лжи, биологический детектор лжи, системы скоринговой оценки. Благодаря этому даже в нынешней очень непростой геополитической ситуации у нас по-прежнему есть клиенты из таких недружественных к России стран, как США.

Что вы подразумеваете под «недружественными» странами в контексте кибербезопасности?

— Как известно, российская компания Digital Security попала в санкционный список в США. Лаборатория Касперского потеряла значительную долю американского рынка и рискует лишиться выходов на европейский рынок ввиду того, что ряд стран опасаются российских компаний по кибербезопасности. С нашей точки зрения, это проявление враждебности.

Понимаю. Но вернёмся к вопросу о переходе на другую сторону. Вам никогда не приходила мысль: «Эх, из меня бы вышел крутой хакер»?

— Иногда я думаю, что мог бы стать Мориарти в мире киберпреступности, одним из лучших в этом деле. Но я никогда не переступлю эту черту. Лучше умереть, чем использовать свой интеллект во вред.

Такая позиция достойна восхищения. Как вам кажется, поспевают ли власти за хакерами? 

— В каждой стране есть структуры, подобные подразделению ФБР по борьбе с киберпреступностью. Но у них проблемы с кадрами. Нужны талантливые специалисты, готовые работать на правительство и следовать всем соответствующим правилам. Власти прикладывают немало усилий для борьбы с киберпреступностью, но основная проблема в том, что им сложно привлекать талантливые кадры.

Вы считаете, что обладаете преимуществом в этом плане? Могут ли частные компании вроде вашей взять на себя ведущую роль в борьбе с киберпреступностью?

— Я считаю, что частные компании сейчас вообще опережают государственные структуры во всех областях. Им удаётся создавать благоприятные условия для талантливых людей и достигать результатов быстрее, чем любым государственным. Конечно, государство обладает властью, на его стороне закон, но без талантливых специалистов это ничего не даст, эффект будет нулевой.

Вы сказали, что можно отследить определённые признаки ещё до совершения киберпреступления. А вы можете предсказать время и место следующей кибератаки?

— Да. Первые десять лет мы занимались только расследованием киберпреступлений. Нашими клиентами были очень крупные компании с разными системами кибербезопасности, и эти системы обнаруживали атаки на их финальной стадии, когда в сеть уже кто-то внедрился. Благодаря нашему опыту расследований мы выяснили, что взлому предшествует множество подготовительных шагов. У нас есть алгоритмы для распознавания любых распространённых и опасных видов преступлений на стадии их подготовки.

Многие из нас до сих пор полностью не осознают угрозу со стороны киберпреступников. Но ведь известно, что если оставить вещи без присмотра, то их украдут. Когда мы полностью осознаем масштабы и опасность киберпреступности?

— Киберпреступления существуют всего около двадцати лет. К примеру, в прошлом году было три волны атак таких вирусов-вымогателей, как Bad Rabbit и Wanna Cry. Многие крупные компании неделями не могли получить доступ к необходимой информации. Исследователи уже написали кучу статей о вирусах такого типа, и в частности о том, насколько велика вероятность подобных кибертатак. И всё равно компании начинают опасаться вирусов-вымогателей, только столкнувшись с ними в своих сетях. Если правительство, скажем, в США организует образовательную программу для детей, посвящённую киберпреступности и защите от неё, то новое поколение будет куда лучше осведомлено об этой проблеме.



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