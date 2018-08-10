XVI Саммит директоров спортивных магазинов пройдет в Гостином дворе 13 сентября

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Вниманию спортивных магазинов, сетей, ТЦ, универмагов, прокатов!



ГК SportB2B и Институт предпринимательства при ТПП РФ при поддержке Ростуризма РФ проводит 13 сентября 2018 года в Гостином Дворе ( Москва, Ильинка д. 4) бесплатные курсы повышения квалификации директоров спортивных магазинов и сетей с выдачей сертификата государственного образца.



Количество мест — 300!



Просим желающих пройти обязательную регистрацию на сайте http://sportcity.expert/



В рамках Форума проходит выставка (15000кв.м), где будут представлена спортивная одежда и обувь, спортивный инвентарь и оборудование, товары для фитнеса и бассейна, товары для прокатов зимнего и летнего ассортимента, велосипеды, товары для outdoor



В программе:



13 сентября 2018 года



Зал (амфитеатр):



10-00-11-00



Пленарное заседание «Спорт. Туризм. Бизнес – взгляд в будущее»



Участники : Министерство спорта РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство культуры РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство образования и науки РФ, Департамент спорта и туризма г. Москвы, Ростуризм, Министерство РФ по делам Северного Кавказа, представитель Оргкомитета



Контент : Краткое приветственное слово от представителей всех курирующих организаций на тему: почему развитие спорта, туризма и бизнеса взаимосвязано и какие изменения ожидают российский рынок в ближайшем будущем – актуальная повестка дня.



Зал 1



11-30-13-00



«В чем секрет успешного привлечения клиентов в спортивной индустрии? Digital на службе бизнеса» (в рамках ежегодного международного форума «IT в спорте»-2018)



Спикеры : представители



— крупнейших социальных сетей и платформ – Mail.Ru, VKontakte, Onoklassniki, Youtube, Yandex;



— билетных операторов Kassir.ru, Concert.ru, Ticketland.Ru, TimePad



Контент : диджитал-коммуникации и работа с пользователем напрямую, Big Data и CRM – как все эти инструменты работают на привлечение клиента и монетизацию контактов в базе?



14 сентября:



Зал 1



День Минпромторга РФ. I съезд производителей спортивной индустрии. ( Официальная сессия Минпромторга РФ)



«Развитие собственного производства товаров для спорта в РФ и программы поддержки российских производителей»



Пленарное заседание: «Развитие отечественной спортивной индустрии»



Сессии: Механизмы поддержки. Стандарты Экспорт. Госзакупки.



Спикеры :, Представители Минпромторга РФ,Минспорта РФ, СРО Промспорт, АСИ, российские производители



Контент : Лучшие российские практики от производителей: развитие проектов, перспективы роста и насущная проблематика. Разработка стандартов для производимых в России спортивного инвентаря и оборудования. Представление программ Минпромторга по поддержке российских производителей товаров в сфере спорта. Стратегия развития спортивной промышленности до 2030 года



аров в сфере спорта. Стратегия развития спортивной промышленности до 2030 года



17-00-18-00



Премия SportB2B: «Лучшие спортивные магазины и розничные сети» (в рамках Саммита по спортивному ритейлу)



Участники: Оргкомитет саммита, 15 лауреатов премии



Контент: вручение премий 15 лауреатам, поздравления. Фотографирование



УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!



Зал 2



14-45-18-00



Авторский мастер-класс: «Экономика магазина во время кризиса. Ассортиментный портфель» (в рамках Саммита по спортивному ритейлу)



(с выдачей официальных сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации Института предпринимательства ТПП)



Спикеры : Наталья Чиненова, эксперт Fashion Consulting Group



Контент : Влияние кризиса на функционирование розничного спортивного магазина – как нейтрализовать его негативные последствия с помощью регулирования ассортиментного портфеля ритейлера



Спикеры : эксперты рынка спорта, туризма и гостеприимства, представители отелей и санаториев с зонами для занятий спортом и фитнесом.



Зал 3



с 11-00 до 17-00



Семинар «Спорт, развлечения и мероприятия в торговых центрах и многофункциональных комплексах» (в рамках Саммита по спортивному ритейлу)



(с выдачей официальных сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации Института предпринимательства ТПП)



Спикеры : Кира и Рубен Канаян, ведущие российские эксперты-практики в области розничной торговли и торговой недвижимости



Контент:

Торговля и спорт – новые возможности совместного развития, в том числе: спортивная и общественная функция при реконцепции ТЦ, многофункциональные центры, примеры отечественного и зарубежного опыта, тенденции, обзор коммерческих спортивных услуг. Магазины спортивных товаров, общепит и ЗОЖ в торговых центрах: как правильно подобрать место, решение основных проблем, ассортимент, тематические зоны и франшизы. Спортивные клубы в торговых центрах и многофункциональных комплексах и организация анимации, спортивных мероприятий и праздников в торговом центре и на прилегающей территории.



15 сентября ( амфитеатр)



10-00-14-00



Авторский мастер-класс по E-Commerce (в рамках Саммита по спортивному ритейлу)



(с выдачей официальных сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации Института предпринимательства ТПП)



Спикеры : Сергей Егорушкин, эксперт комиссии по электронной коммерции РАЭК, Ведущий эксперт ЭС ИРИ, экосистема «Электронная коммерция», eCommerce-консультант



Контент : Сегменты интернет-покупателей, ключевые тренды: мобайл, омни-ROPO и др. Структура клиентской базы данных интернет-магазина, методы их сбора и систематизации, ассортимент: отличия оффлайн от онлайн. Формула увеличения дохода и прибыли интернета-магазина за счёт клиентской базы, ключевые составляющие программы лояльности, типичные ошибки спортивных и туристических интернет-магазинов: разбор кейсов. Бизнес-модель процессинга заказов: поэтапный разбор, риски и ошибки каждого этапа. Матрица моделей управления логистикой: как выбрать службу доставки, какой микс способов доставки использовать, как управлять ее эффективностью.



Программу по всем секциям вы сможете посмотреть на сайте http://sportcity.expert/

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