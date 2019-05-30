Xiaomi изменила список смартфонов, которые получат прошивку MIUI 11

Программное обеспечение – это самая настоящая нефть 21-века, потому что без него не способна работать ни одна крупная компания, а без таких мировая экономика рухнет, товары из магазинов пропадут, а в мире начнется самый настоящий хаос. Проблема в том, что далеко не все компании уделяют достаточно много внимания качеству ПО в своих смартфонах и иных гаджетах, в результате чего страдают простые пользователи. К счастью, китайская корпорация Xiaomi делает все для того, чтобы ее фирменные смартфоны обновлялись до новых прошивок максимально быстро, а уже в нынешнем году выйдет MIUI 11.

Минимальной версией ОС от Google для данной прошивки окажется Android 7.1 Nougat, поэтому некоторые модели смартфонов Xiaomi, выпущенные более трех лет назад, обновлены до новой прошивки не будут. Сегодня, 30 мая 2019 года, данный производитель электроники изменил список смартфонов, которые будут обновлены до прошивки MIUI 11. Главным новшеством в ней станет нативная поддержка темной темы оформления, а также, кроме того, обновленные элементы всей системы, включая экран блокировки и иконки стандартных приложений.

Прошивка MIUI 11 будет представлена уже в июне нынешнего года, а затем, после этого, Xiaomi начнет выпускать ее тестовые сборки для различных моделей своих фирменных телефонов. Как стало известно, до нового программного обеспечения будут обновлены следующие смартфоны бюджетного уровня: Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi S2, Redmi 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro.

Если же говорит о телефонах среднего и топового уровней, то на релиз прошивки MIUI 11 могут рассчитывать владельцы моделей Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Pocophone F1, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Mi 9 EE, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 EE, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5с, Mi 5X, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 и Mi Play. Все эти телефоны совершенно точно обновятся до новой операционной системы, причем случится до это конца нынешнего года, то есть в ближайшие полгода. Финальная стабильная сборка нового ПО выйдет уже в августе-сентябре.

Ранее стало известно о том, что смартфоны Realme, «убийцы» Xiaomi, поступают в продажу в России и других странах мира.

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